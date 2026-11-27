El gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el jueves en el patio de la Casa de Gobierno la presentación oficial de la 36ª Fiesta Nacional del Chamamé, la 22ª Fiesta del Mercosur y la 6ª Fiesta Mundial, que en esta oportunidad llevará por lema "Antorcha de una herencia". Durante el acto, el mandatario confirmó que los tickets conservarán los mismos valores que en la edición anterior para garantizar el acceso masivo del público.

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La celebración se desarrollará durante diez noches consecutivas, desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de enero de 2027, teniendo como escenario principal el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes.

De acuerdo con el cuadro tarifario sostenido de la edición 2026, las entradas tendrán un costo de $7.000 para quienes ingresen hasta las 21:30 horas y de $9.000 para el acceso sin límite horario.

El respaldo del Gobierno provincial en un contexto económico complejo

En su discurso, Juan Pablo Valdés remarcó el esfuerzo presupuestario de la gestión para sostener la realización del festival y proteger el patrimonio cultural correntino frente a las dificultades financieras que atraviesan las familias.

"En estos tiempos que son realmente difíciles desde lo económico, tiempos que no son sencillos para los hogares de los correntinos y para los hogares argentinos, pero que así como no es fácil para los argentinos y para los correntinos, mucho menos para el Gobierno de Corrientes, nosotros vamos a hacer ese esfuerzo para darle el espacio y para que nuestros artistas puedan brillar y mantener viva la llama de nuestro chamamé", expresó el jefe del Poder Ejecutivo.

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Asimismo, el gobernador subrayó que la decisión de congelar las tarifas se tomó en conjunto con el Instituto de Cultura de Corrientes y los músicos. "Claramente los artistas y nosotros desde el Gobierno entendemos que esta no es una fiesta con fines recaudatorios; obviamente tenemos que pagar los gastos, porque los artistas trabajan de esto y hay que pagarles, al igual que a los trabajadores técnicos", dijo.

En ese marco, Valdés adelantó que tomó la decisión de mantener los valores de las entradas como la de la edición anterior "porque queremos que la gente siga yendo masivamente".

Identidad, turismo y trabajo para las industrias culturales

Por su parte, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, celebró la continuidad del evento y resaltó su impacto socioeconómico en toda la cadena productiva vinculada con la música y el turismo.

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"Sabemos que estamos atravesando una situación económica difícil en la Argentina, por eso quiero destacar y agradecer la decisión de nuestro gobernador Juan Pablo Valdés por seguir apostando a una de las fiestas más importantes que tiene nuestra provincia, porque apostar por el chamamé es apostar por el trabajo de miles de artistas, por nuestra economía, por el turismo, por nuestras industrias culturales y por las miles de familias que forman parte de esta gran celebración", afirmó Lourdes Sánchez.

Finalmente, la funcionaria convocó al público a colmar las gradas del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola entre el 15 y el 24 de enero de 2027.

"Nos esperan diez noches inolvidables, diez sapucái que salgan del corazón y que muestren al mundo entero que nuestro chamamé no es solamente nuestra música, sino también nuestra manera de sentir, de vivir y de ser correntinos", concluyó.