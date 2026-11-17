El último informe mensual de opinión pública correspondiente a noviembre de 2026 elaborado por la consultora CB Global Data expuso un marcado contraste en el desempeño de los tres mandatarios del Nordeste Argentino (NEA).

El gobernador de Corrientes defendió el aumento del 10 % y aseguró que el incremento anual llega al 28 %



Mientras el gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, sufrió una fuerte caída de cuatro posiciones respecto de octubre para ubicarse en el puesto 15° con un 50,4 % de imagen positiva, sus pares de Chaco y Misiones lograron sostenerse en el pelotón de vanguardia: Leandro Zdero ascendió dos lugares hasta el 10° puesto con el 51,3 % de aprobación, en tanto que Hugo Passalacqua retuvo el quinto escalón a nivel nacional con el 54,4 %.

El estudio nacional se llevó a cabo entre el 8 y el 13 de noviembre sobre un muestreo total de 24.625 casos en todo el país, con un promedio de entre 884 y 1.171 encuestados por provincia y un margen de error de entre +/- 2,9 % y 3,3 %.

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A pesar del reacomodamiento dispar en la tabla comparativa de gobernadores, los tres jefes provinciales de la región conservaron saldos netos de aprobación ciudadana favorables dentro de sus respectivos distritos.

El retroceso de Juan Pablo Valdés en Corrientes y los números del NEA

En el desglose jurisdiccional de la Provincia de Corrientes, relevado sobre una muestra de 954 casos, Juan Pablo Valdés pasó del puesto 11° registrado en octubre al lugar 15° en noviembre, cosechando un 50,4 % de imagen positiva (integrada por un 33,8 % de valoración muy buena y un 16,2 % buena) frente a un 44,2 % de imagen negativa (21,7 % muy mala y 22,5 % mala).

Por su parte, en la provincia del Chaco, el gobernador Leandro Zdero mostró una evolución favorable al escalar dos posiciones respecto de la medición anterior para instalarse en el décimo puesto del ranking federal, respaldado por un 51,3 % de imagen positiva (16,8 % muy buena y 34,5 % buena) y un 43,1 % de rechazo (18,3 % muy mala y 24,8 % mala).

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En tanto, en Misiones, Hugo Passalacqua ratificó su estabilidad dentro de los cinco mejores posicionados del país al sostener la quinta ubicación con un 54,4 % de aprobación (23,3 % muy buena y 32,2 % buena) y un 41,3 % de imagen negativa (23,7 % muy mala y 17,6 % mala).

Panorama nacional: los mejores y peores calificados de noviembre

A nivel general, el podio de gobernadores mejor valorados por sus coprovincianos en noviembre de 2026 estuvo encabezado por el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con un 57,2 % de imagen positiva; seguido por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con un 56,7 %; y el titular del Ejecutivo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con un 56,0 % de aprobación.

En el extremo opuesto de la tabla se ubicaron Alfredo Cornejo (Mendoza) en el último lugar con un 43,3 % de imagen positiva, Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con el 43,7 % y Ricardo Quintela (La Rioja) con el 44,4 %.

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Finalmente, en relación con las variaciones intermensuales medidas por CB Global Data, el mayor crecimiento en nivel de aprobación correspondió al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con una suba de +3,8 puntos porcentuales frente a octubre, mientras que la retracción más pronunciada del mes recayó sobre Alfredo Cornejo (Mendoza), quien presentó una merma de -1,9 puntos porcentuales.