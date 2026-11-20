El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma oficial de pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre para todos los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

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La liquidación salarial se extenderá desde el martes 24 hasta el lunes 30 de noviembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

De acuerdo con el esquema dispuesto por el Poder Ejecutivo correntino, la acreditación comenzará el martes 24 de noviembre para los empleados y pasivos con DNI finalizados en 0 y 1.

No obstante, los montos correspondientes a este primer tramo estarán disponibles desde el sábado 21 de noviembre a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes y los medios electrónicos de pago.

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Detalle día por día del cronograma de noviembre

El calendario salarial continuará durante la última semana del mes siguiendo el orden habitual por terminación de documento:

•Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1 (disponible desde el sábado 21 a través de medios electrónicos). •Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3. •Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5. •Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7. •Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9 (disponible desde el sábado 28 a través de medios electrónicos).

Con el cierre previsto para el lunes 30 de noviembre, el Gobierno de Corrientes completará el pago de haberes del anteúltimo mes del año para la totalidad de los empleados estatales provinciales, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).