El Banco de Corrientes (BanCo) participa de una nueva edición del Black Friday a través de Tienda Más BanCo, su plataforma oficial de comercio electrónico, ofreciendo beneficios que incluyen financiación de hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, además de envíos gratis en artículos seleccionados.

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La campaña promocional se encuentra vigente hasta el próximo 30 de noviembre, período durante el cual los clientes de la banca correntina podrán adquirir productos de múltiples rubros —entre ellos tecnología, electrodomésticos, hogar, indumentaria, deporte, salud, belleza y juguetería— bajo condiciones preferenciales de financiamiento.

Asimismo, los usuarios que operan con tarjetas de crédito del BanCo cuentan con la posibilidad de canjear los puntos acumulados por sus consumos habituales para descontar parte del importe final, maximizando el margen de ahorro durante toda la semana de descuentos.

Cómo acceder a los beneficios y medios de pago habilitados

Para aprovechar las ofertas vigentes, los interesados deben ingresar al portal oficial de Tienda Más BanCo utilizando sus credenciales habituales de Más BanCo o Banca Web.

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De acuerdo con lo informado por la entidad financiera, los medios de pago habilitados dentro de la plataforma durante el evento son: