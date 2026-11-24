La diputada nacional Victoria Tolosa Paz aseguró que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “están dinamitando una alianza estratégica con Brasil”.

“La política exterior tiene que defender a la Argentina, no las obsesiones ideológicas de un Presidente que confunde insultar con gobernar”, sostuvo la legisladora.

El peronismo del interior mueve fichas para 2027 y busca ganar peso en la interna del PJ

Relación con Brasil

“Primero las faltas de respeto de Milei, después las del Canciller, que se atrevió a cuestionar la legitimidad de la victoria de Lula. ¿El resultado? Brasil no piensa invitar a Milei a la asunción y el embajador Julio Bitelli no vuelve a la Argentina”, agregó.



Massa y la apuesta por un peronismo con menos kirchnerismo: qué muestran las redes



“Dos improvisados”

Además señaló que “Brasil es nuestro principal socio comercial, nuestro aliado histórico, la llave del desarrollo y la integración regional”. “Y estos dos improvisados lo están rifando por pura soberbia ideológica”, cuestionó.

Y luego completó: “Un canciller está para cuidar el vínculo, no para prenderlo fuego. Pero ya sabemos cómo termina todo lo que tocan los libertarios: destruido”.

“Argentina no necesita un Presidente que pelee con el mundo. Necesita un Presidente que la defienda”, cerró Tolosa Paz.







