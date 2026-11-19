El Tren Solidario 64° tendrá como destino las provincias de Chaco y Corrientes para asistir a los vecinos damnificados por las inundaciones provocadas por la llegada del fenómeno climático de El Niño que azota a todo el Litoral.

El próximo viaje tiene previsto su salida el viernes 20 de noviembre y en esta oportunidad, al tratarse de una emergencia, quienes llevan adelante esta iniciativa informarán que “solo se transportarán las donaciones que se recauden para asistir a nuestros hermanos de las provincias de Chaco y Corrientes”.

Es ley la Emergencia Climática e Hídrica en Corrientes por el impacto de El Niño

Tren Solidario

Las donaciones comenzaron a recibirse el viernes 13 de noviembre y habrá tiempo hasta el viernes 20 de 09:00hs a 13:00hs en la estación Retiro del ferrocarril Belgrano Norte, en el andén 6.

Asistencia a los damnificados

Se necesita alimentos no perecederos, agua mineral, elementos de desinfección, limpieza, ropa y calzado en buen estado, ropa de cama, colchones, camas y muebles en orden de uso.

El tren partirá ese viernes al mediodía y llegaría el domingo 22 de noviembre en horas de la noche a las zonas afectadas por las inundaciones.

Se detalló que el viaje completo durará cerca de 43 horas , debido a que se dejará lo recaudado en diversas estaciones del Litoral.

Pasaron 25 años desde el primer Tren Solidario que tuvo como destino a la localidad de San Antonio de Areco, en el que se habían recaudado 140 kilos de donaciones y colaborado solamente 32 personas. Hoy el número es aún mayor, permitiendo asistir a varios puntos del país.





Fuente: NA .