El empresario del sector de las pequeñas y medianas empresas de Corrientes, Jorge Gómez, trazó un diagnóstico crítico sobre el presente de la actividad comercial e industrial local al advertir que no existe una reactivación económica, sino un cuadro de "desesperación" entre los emprendedores.

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Según explicó el dirigente empresarial, las firmas locales atraviesan actualmente un esquema de "sostenimiento forzoso" para evitar el cierre de persianas y la quiebra, una dinámica de resistencia financiera que no responde a una mejora genuina en los niveles de facturación ni a la rentabilidad operativa de los comercios e industrias.

Tasas altas, importaciones y contrabando: las causas del freno productivo

Al analizar los factores que explican la parálisis de la actividad en Corrientes, Jorge Gómez enumeró una combinación de restricciones financieras y asimetrías comerciales que asfixian al entramado productivo. En el plano crediticio, advirtió que el costo del dinero continúa siendo prohibitivo para el capital de trabajo.

"Los créditos todavía tienen tasas muy altas, arriba de tres puntos por encima de la tasa inflacionaria", señaló a We! News.

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A este cuadro financiero se suma la presión de los bienes extranjeros y el comercio informal. El empresario denunció que existe "una competencia desleal respecto de los costos con que entran las mercaderías de afuera, que de todo tipo te invaden", y alertó que también se registra "un alto grado de contrabando en algunos productos", factores que desplazan directamente a la producción industrial nacional.

Crítica al centralismo y reclamo a los dirigentes locales

En el plano político, Jorge Gómez cuestionó la falta de contacto directo del Poder Ejecutivo Nacional con las economías regionales del interior del país.

"Creo que hay un centralismo muy focalizado en la Capital Federal que no deja ver lo que está pasando en zonas como la Provincia de Corrientes", afirmó, al considerar que el presidente Javier Milei no recorre las provincias ni conoce en el territorio la realidad de cada cadena productiva.

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Asimismo, diferenció el perfil técnico de los funcionarios nacionales respecto de la responsabilidad que deben asumir los representantes correntinos. Mientras sostuvo que los referentes de La Libertad Avanza en Buenos Aires "saben mucho de fórmulas y teorías, pero tienen poco terreno recorrido", remarcó que los legisladores y funcionarios deben actuar como "el brazo transmisor de las dificultades que tiene la provincia".

Incertidumbre hacia 2027 y brecha entre la macro y la microeconomía

De cara al calendario electoral de 2027, Jorge Gómez manifestó observar el horizonte económico con "mucha incertidumbre", aunque descartó escenarios de turbulencia cambiaria al destacar la solidez monetaria: "Tenemos un Banco Central consolidado; el Gobierno nacional en ese sentido está fuerte", indicó.

No obstante, el empresario subrayó la marcada desconexión entre los indicadores financieros globales y el funcionamiento cotidiano de las pequeñas y medianas empresas: "Una cosa es la estabilidad macroeconómica y otra el día a día de cada uno de los comerciantes; en la macroeconomía al 100 % estamos bien, pero en la calle falta consumo", concluyó.