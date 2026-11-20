El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, formalizó ante el Senado provincial el pedido de acuerdo constitucional para designar al actual fiscal de Estado, Horacio Ortega, como ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes. La propuesta oficial ingresó el miércoles 18 de noviembre bajo el expediente N.º 8528 y contempla su incorporación efectiva a partir del 1 de enero de 2027.

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La postulación se enmarca en el proceso institucional para cubrir la vacante que dejará el actual presidente del alto cuerpo, Guillermo Horacio Semhan, quien presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación.

En la actualidad, la cúpula del Poder Judicial de Corrientes está integrada exclusivamente por varones: Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri.

Hoja de ruta en el Senado y tratamiento sobre tablas

En el plano legislativo, la senadora oficialista Lucrecia Lértora, presidenta de la Comisión de Poderes encargada de analizar el pliego, adelantó que el bloque busca acelerar los pasos administrativos para someter la designación de Horacio Ortega a votación el próximo jueves 26 de noviembre, durante la última sesión ordinaria del período.

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"La idea es sacar sobre tablas el nombramiento este jueves; de tener los números lo trataremos el jueves, y si no se trata en ordinarias se trata en diciembre en extraordinarias", puntualizó Lucrecia Lértora a radio Sudamericana.

La legisladora aseguró que ya existen adhesiones en la Cámara alta y estimó que no habrá objeciones de fondo al tratarse de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo.

Rechazo de la Red Mujeres para la Justicia y anuncio de acciones legales

La nominación de Horacio Ortega generó una inmediata reacción de la Red Mujeres para la Justicia, organización presidida por Carina Estefanía, que difundió un comunicado oficial expresando su "profunda preocupación y rechazo" ante la decisión del Poder Ejecutivo de cubrir la vacante con otro varón, consolidando así una integración sin representación femenina en la máxima instancia judicial de Corrientes.

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"La conformación de los altos tribunales no es una mera cuestión formal, sino un pilar esencial de la calidad institucional y democrática. Excluir a las mujeres de la máxima instancia de decisión judicial de la provincia constituye un grave retroceso en materia de igualdad real de oportunidades y vulnera de manera directa el bloque de constitucionalidad federal", advirtió la entidad.

En el documento citaron los artículos 16, 37 y 75 (incisos 22 y 23) de la Constitución Nacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Recomendación General N.º 40 del Comité de la CEDAW sobre paridad 50:50.

Asimismo, la organización cuestionó que, existiendo en la Provincia de Corrientes magistradas, funcionarias y abogadas con trayectoria e idoneidad técnica, se perpetúe un "techo de cristal" en los espacios donde se definen las políticas judiciales. En ese marco, anticipó que presentará recursos formales.

"Tal como lo hemos hecho en otras jurisdicciones del país —como Chubut, Santa Fe y en el ámbito nacional—, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la igualdad sustantiva y anunciamos que nos encontramos evaluando y preparando las impugnaciones y acciones legales pertinentes en defensa de la vigencia efectiva de la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos", concluyó el documento.