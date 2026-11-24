La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) alcanzó un nuevo hito en la ampliación de su capacidad productiva al dar inicio al montaje electromecánico de la nueva central hidroeléctrica en el brazo Aña Cuá, sobre el río Paraná. Una vez concluida, esta obra estratégica permitirá incrementar en un 10 % la generación total de energía del complejo compartido por la Argentina y Paraguay.

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El avance técnico se concretó mediante la colocación de la primera pieza fija del tubo de aspiración correspondiente a la turbina N.º 1, un componente metálico de aproximadamente 32 toneladas fabricado por la firma alemana Voith.

Esta maniobra inaugura la fase de ensamblaje de los equipos pesados que permitirán poner en marcha las tres turbinas previstas en el proyecto.

Aprovechamiento del caudal ecológico sin modificar el embalse

La maquinización del brazo Aña Cuá del río Paraná está diseñada para generar electricidad limpia y renovable utilizando el caudal ambiental de agua que ya eroga de manera permanente por ese sector para preservar el ecosistema fluvial, sin necesidad de elevar la cota ni modificar el embalse principal de Yacyretá.

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Considerada una de las mayores obras de infraestructura energética de las últimas décadas en el nordeste argentino y la región binacional, la iniciativa es fruto de extensos estudios de factibilidad, ingeniería de detalle y monitoreo socioambiental.

Maniobras de alta precisión y etapa electromecánica

Con el frente de obras civiles en un avanzado grado de ejecución, el comienzo del montaje electromecánico demanda maniobras de alta precisión técnica y el despliegue de equipos especializados de ingenieros, técnicos y operarios en el obrador binacional.

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Al finalizar la instalación de las tres unidades generadoras, la ampliación en Aña Cuá consolidará el aporte de energía renovable al sistema interconectado de la Argentina y Paraguay, optimizando el uso de los recursos hídricos disponibles en el río Paraná.