Buscan más conductoras para camiones y transporte público

por Patricia Valli

El gremio de camioneros tiene buenos salarios y beneficios, pero solo el 0,7% de las licencias profesionales son de mujeres, según la directora de Sistema Nacional de Licencias de Conducir, Mariana Sapia. En las licencias generales, esa proporción pasa a ser del 25%.

Virginia Melchor tiene 28 años y es una del 0,7%. Maneja camiones desde los 18 años. “No creo que sea un ámbito machista. A mí siempre me dieron la bienvenida”, cuenta en la presentación de un programa de becas para 12 conductoras organizado por la Fundación Profesional del Transporte, Fadeeac –la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas– y la automotriz Scania.

Manejar un camión de última generación no requiere ya esfuerzo físico. Sin embargo, hay otras limitaciones. Uno de los problemas es la falta de infraestructura: paradores, baños y duchas para mujeres. “Hay pocos lugares bien preparados, pero se pueden identificar fácilmente, empezar por los puertos, por los pasos fronterizos”, explica. Y cuenta que planificaba sus viajes en función de los lugares donde sabía que podía parar a descansar. Hoy Melchor es instructora de la empresa de transporte Ruta 12. Dejó de hacer largos recorridos con los que llegó a hacer 4.500 kilómetros con un bitren.

La idea de que el camión no es para la mujer también está atado al concepto de maternidad. Puede que una mujer elija no ser madre. Y en el caso de que decida serlo “se puede pasar por distintas etapas”, explica Melchor. “Ya no hago viajes largos, pero todos los días manejo un camión y estoy cerca de casa”, dice sobre su rol actual. “Los hombres también tienen la necesidad de estar con sus hijos”, agrega, como hija de un camionero al que acompañaba en sus recorridos de chica.

Empleo. Alejandra Aguirre también es conductora y remarca que si bien pueden pasar imprevistos, es un ambiente donde hay mucha colaboración entre compañeros. Coincide con Melchor en la falta de infraestructura como uno de los puntos que hoy no permiten la incorporación de más mujeres. “Y después también están las empresas, que tienen que estar dispuestas a sumar a las mujeres”.

Con el Programa para mujeres conductoras, las 12 egresadas duplicarán la cantidad de mujeres que pasaron por las capacitaciones de la FPT en más de cuarenta ediciones. Solo hubo cinco mujeres graduadas en los programas de conducción –que incluyen cargas peligrosas–. El curso está orientado a mujeres de todo el país y la beca incluye el curso de conductora profesional, hospedaje, traslados y comidas. Uno de los requisitos es tener licencia de conducir para autos (B1). Para esta primera promoción, “ya hay empresas de transporte que podrían emplear a las egresadas”, aseguran.

“Hacen falta conductores y tenemos que romper con el paradigma de que se necesita fuerza. Ya no es el camión de BJ McKay”, dijo Andrés Leonard, director general de Scania.

Desde el Ministerio de Transporte, la secretaria de Obras, Manuela López Menéndez, consideró que “cargas es un tema pendiente”, pero marcó que la incorporación de la mujer al transporte es una deuda en todas las áreas. “En pasajeros también tenemos que trabajar en sumar más mujeres en corta y larga distancia”, indicó.

“Me voy con la idea a armar una app para marcar cuáles son las zonas donde hay instalaciones para mujeres”, dijo después de escuchar los reclamos de las conductoras Guillermo Campra, el director de Transporte Automotor de Cargas de la Nación.