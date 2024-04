El lanzamiento del histórico Apolo 13 se realizó desde el Centro espacial John F. Kennedy el 11 de abril de 1970 a las 13 horas y 13 minutos. Se trató de la séptima misión tripulada del Programa Apolo a cargo de la NASA y la tercera con el ambicioso objetivo estadounidense de alunizar y consolidar su hegemonía más allá de los límites del planeta. El alunizaje tuvo que ser cancelado debido a la explosión de un tanque de oxígeno dos días después del despegue.

En lugar de alunizar, la tripulación dio la vuelta a la Luna y regresó a salvo el 17 de abril. El comandante fue Jim Lovell, con Jack Swigert como piloto del módulo de mando y Fred Haise como piloto del módulo lunar.

Sin oxígeno, necesario para respirar y para generar energía eléctrica, los sistemas de propulsión y de soporte vital del módulo de servicio no podían funcionar. Los astronautas tuvieron que desconectar los sistemas del módulo de mando para preservar los recursos restantes para el reingreso, obligando a la tripulación a trasladarse al módulo lunar como improvisado bote salvavidas. En ese contexto de enorme dramatismo, los controladores de la misión tenían un solo objetivo: ayudar a la tripulación a volver a casa con vida.

Rescate de Apolo 13 en el océano Pacífico.

Millones de personas siguieron el regreso de la tripulación por TV

Aunque el módulo lunar estaba diseñado para mantener a dos hombres en la superficie lunar durante dos días, el control de misión en Houston improvisó unos procedimientos para que pudiera mantener a tres hombres durante cuatro días. La tripulación sufrió numerosas dificultades a causa de la falta de energía, una cabina fría y húmeda y la escasez de agua potable.

A raíz de las investigaciones el Comité recomendó algunos cambios, como reducir al mínimo la utilización de elementos potencialmente combustibles dentro del tanque, medida que fue capitalizada y se aplicó a la misión Apolo 14.

Medio siglo después de las misiones Apolo, otra nave espacial de Estados Unidos llegó a la Luna

Decenas de millones de espectadores vieron el amerizaje de la nave en el océano Pacífico Sur por televisión y el riesgo que corrieron los astronautas renovó por un tiempo el interés por el programa Apolo.

La historia de los hechos acaecidos durante esta misión inspiró varias producciones cinematográficas, como la película de 1995 "Apolo 13", protagonizada por Tom Hanks en el papel de Jim Lovell.

"Houston, tenemos un problema": la frase que trascendió los tiempos

La famosa frase del astronauta Jack Swigert cuando vio las luces de alarma no fue exactamente así, pero muy parecida: "Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí" ("Ok, Houston, we've had a problem here")

El diálogo entre la base y Swigert fue el siguiente:​

—Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí. ("Okay, Houston, we've had a problem here.")

—Aquí Houston. Repita, por favor. ("This is Houston. Say again, please.")

—Eh, Houston, hemos tenido un problema. ("Uh, Houston, we've had a problem.")

—Tenemos una bajada de tensión en BUS PRINCIPAL B ("We've had a MAIN BP BUS undervolt.")

—Entendido, bajada de tensión en el BUS PRINCIPAL B ("Roger, MAIN BP undervolt.")

—Bueno, esperen Trece, estamos revisándolo. ("Okay, stand by Thirteen, we're looking at it.")

La frase quedó instalada en la cultura popular y desde entonces empezó a usarse con humor cuando aparece un problema imprevisto.

Fuente: Radio Perfil