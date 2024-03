El 28 de enero de 1985 la canción "We are the world" marcaba un hito musical y humanitario

“We are the world”, aquella brillante pieza musical en la que intervino cerca de medio centenar de cantantes y músicos, fue grabada el 28 de enero de 1985 gracias a la combinación de varios talentos consagrados, en su mayoría artistas estadounidenses, de la talla de Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner y Bob Dylan. Inicialmente, “USA for Africa” fue una idea del compositor Harry Belafonte, impactado por las imágenes de niños hambrientos expuestas en los medios de comunicación.

Con este objetivo, empezó a convocar a estrellas de la música a partir de diciembre de 1984 para lo que él mismo proyectaba como un concierto a beneficio, concebido con el objeto de mitigar el hambre en África. Uno de los primeros consultados a tal efecto fue Ken Kragen, manager de casi la mitad de los artistas que figuraban, en ese momento, en lo más alto de los rankings estadounidenses.

Aquella cita histórica en la que participaron estrellas musicales de enorme magnitud inspiró este año un documental de Netflix que lleva el título "La gran noche del pop", que examina el detrás de escena del colectivo musical que revolucionó la escena artística por una causa humanitaria.

La mayor sorpresa fue cuando Michael Jackson, que había logrado un éxito inigualable con su disco Thriller, no sólo quiso participar del proyecto, sino también escribir la canción junto a Stevie Wonder y Lionel Richie. Finalmente, Richie coescribió la canción durante una semana en la habitación de Jackson de su casa familiar de Encino y estuvo terminada el 21 de enero, el día anterior a la sesión de grabación inicial en el estudio de Kenny Rogers.

Allí, Quincy Jones, Jackson, Richie, Wonder y una banda que incluía a David Paich de Toto grabaron una “toma guía” que después enviaron en cassettes numerados a todos los participantes del proyecto. Finalmente, el 28 de enero del 85, se grabó en el A&M Recording Studios, de Los Ángeles, lo que muchos consideraron la respuesta estadounidense a la canción en la que participaron artistas ingleses “Do They Know It’s Christmas?” de Band Aid.

En “We are the world“ participaron, entre otros, los cantantes George Michael, Ray Charles, Bob Dylan, Billy Joel, Cyndi Lauper, Diana Ross y Paul Simon. La canción alcanzó rápidamente el puesto número uno en los ranking musicales de Estados Unidos e Inglaterra y vendió, en pocos días, más de 20 millones de copias.

El single recaudó 63 millones de dólares que se destinaron para combatir el hambre en Etiopía, causante de la muerte de un millón doscientas mil personas entre 1983 y 1985. Desde ese día nunca más, hasta el momento, se reunió un grupo de artistas conformado por las más grandes figuras del mundo de la música del momento en un estudio de grabación.



Fuente: Radio Perfil