A medianoche, y en todos los canales, cantemos el Himno con la Selección

La cuenta regresiva ya corre hacia este domingo al mediodía, cuando los corazones de los argentinos se acelerarán en procura de un sueño que algunos hemos vivido, pero que millones solo han visto en fotos y videos de 1978 y 1986: ser campeones mundiales del Fútbol. La cita en Qatar empezó a los tumbos, pero después de ese paso en falso inicial, en el que perdimos con Arabia al fin de cuentas un partido que pudo resolverse en el primer tiempo, el equipo argentino enderezó el rumbo y ha ido generando una estela de entusiasmo y amor como pocas veces se ha visto en nuestra historia. Conviene no olvidar que cuando la Selección campeona en 1986 partió hacia la gira que la llevaría finalmente a México, lo hizo casi en silencio y con el grueso de los hinchas augurándole escasa suerte.

Desde las 19, habilitarán 15 esquinas de la Ciudad para "banderazos" de apoyo a la Selección

Lo cierto es que con la Scaloneta todo es "amor y paz", y mientras corre la tensa vigilia de las horas que faltan para la gran final con Francia, desde la AFA y los canales de aire lanzaron una iniciativa para hermanarnos en este sueño de Qatar 2022: bien, se trata de algo muy simple, esta noche cuando todos los canales de aire difundan a medianoche el Himno Nacional Argentino, que todos cantemos la canción patria junto a la Selección.

Será una forma de vibrar juntos a la distancia, enviando toda la buena onda posible., para ese choque ante el campeón anterior, un instante único en el que el duelo Messi - Mbappé pondrá frente al televisor al mundo entero.

Así que, no se olvide, a medianoche reúna a parte de la familia que esté en casa, y cantemos el Himno junto a la Selección, para que en ese colosal Estado Lusail la Scaloneta, nuestra Scaloneta, enfrente su cita con la historia mimada a la distancia. No son muchas las ocasiones que tenemos para sentirnos todos del mismo lado, y esta es una que trasciende grietas y no tiene "oposiciones": somos todos "lionelistas".

HB