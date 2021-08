Alberto Fernández, tras la polémica foto de Olivos: "Lo lamento, no va a volver a ocurrir"

En la localidad bonaerense de Olavarría, el presidente Alberto Fernández habló por primera vez desde la publicación de una foto del supuesto cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio del 2020, cuando imperaba una cuarentena estricta en todo el país.

"El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a sus amigos a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente, no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido", dijo. "Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve".

Acompañado por Axel Kicillof y Sergio Massa, este viernes por la tarde el Presidente habló por primera vez desde la viralización de las fotos en las que se ve a la Primera Dama en el día de su cumpleaños junto a otras personas, incluido el propio Fernández, un hecho que provocó un escándalo nacional y por el cual algunos sectores de la oposición evalúan la posibilidad de iniciar un juicio político.

"Tengo la necesidad de decirlo. Porque los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Nunca quise dejar de dar la cara cuando tenía que darla y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo", comenzó el Presidente al explicar lo ocurrido.

"Nosotros (los políticos) somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos y Olivos se convirtió casi en una ciudad", agregó. "Viví todos esos meses con gran vértigo", dijo, pero aclaró: "Gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal".

En tanto, el mandatario explicó que en ese entonces, cuando había dispuesto la cuarentena estricta para contener la escalada de contagios de Covid-19, trabajó desde la Quinta presidencial en donde recibió a un sinfín de personas del mundo de la política, del espectáculo, del sector sindical y del empresariado.

"Como hombre común que soy tengo la necesidad de escuchar a todos", subrayó el mandatario nacional, que además aseguró que fue el propio Gobierno el que hizo pública la lista de ingresos y egresos de Olivos, y lamentó que se haya lastimado a mucha gente "que no tiene que ver con la política".

"Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió y no va a volver a ocurrir", concluyó Alberto Fernández en relación a la polémica para continuar con el acto convocado en Olavarría para realizar la entrega de los trámites jubilatorios a cinco mujeres que se dedicaron a tareas de cuidado del hogar, y la ampliación de la ley de Zonas Frías.

Ley de ampliación de Zonas Frías

El motivo oficial del acto era la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas. Sin embargo, las miradas pasaron por la reacción que tenga el jefe de Estado respecto al escándalo por las visitas a la Residencia de Olivos y la decisión de Juntos por el Cambio de avanzar con el pedido de juicio político en su contra hecho por la oposición por el escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta.

De la serie de discursos de campaña, marcados por las críticas al gobierno de Mauricio Macri, participó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien dijo: "En estos días de tanta descalificación, de tanto Twitter por ver quién es más violento, contestemos con amor, ideas y propuestas cuidando el bolsillo de los argentinos".

Asimismo, y en línea con el tono de campaña por parte de los oradores que prevaleció en el acto, Axel Kicillof apuntó contra el expresidente Macri en relación a la deuda y a los tarifazos. "Alguien va a tener que explicar qué hicieron con esa millonada que le cobraron a la gente, porque la inversión en el servicio no esta. ¿Será que se fue en fuga de capitales?", fustigó el gobernador bonaerense.

Según una foto que se filtró y registros públicos que circularon en los medios de prensa, la noche del 14 de julio ingresaron a la Quinta de Olivos Sofía Pacchi, Emmanuel López, Fernando Consagra, Rocío y Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Stefania Domínguez, Federico Abraham y Carolina Marafioti. Todos ellos, algunos asesores de la primera dama, amigos de ella y otros colaboradores, ingresaron entre las 21:30 y las 22:00 y se retiraron a la 1:45 del día siguiente, tal cual se consignó en los registros.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primero en salir a explicar la situación e intentar minimizar la polémica: "Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido", puntualizó el funcionario.