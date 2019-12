Alberto Fernández mostró su lado más humano a sus seguidores: "Extraño hablarles directamente"

El presidente Alberto Fernández, que días antes de asumir el poder había dedicado unas noches a interactuar directamente con sus seguidores de las redes sociales, dijo este lunes que extraña hacerlo pero que el cargo que ocupa desde el 10 de diciembre le deja poco tiempo libre. A sus 66 años, Fernández ya es legendario especialmente en Twitter, donde alternaba tensas discusiones con sus críticos y palabras de aliento para sus seguidores.

"Me gusta mucho tener contacto con ustedes y la Presidencia no me deja mucho tiempo libre. Pero quiero que sepan que extraño hablarles directamente y esta noche me pareció una buena oportunidad para hacerlo", escribió Fernández en su cuenta de Instagram. "Sé que cuento con ustedes. Sepan que cuentan conmigo", les dijo.

"Últimamente me estoy quedando hasta tarde en la Casa Rosada, porque hay muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas no pueden esperar", relató el mandatario, quien le contó a sus seguidores (más de 1,1 millones en Instagram) que "la situación de la Argentina es grave y no me puedo dar esos lujos". "Demorarse es no dar respuesta. Y los que más padecen reclaman, con razón, respuestas urgentes", explicó.

Continuando con su relato, Fernández dijo que no acostumbra a trabajar de noche, pero "este presente me exige hacerlo. Y admito que sin el ruido del día, la noche permite reflexionar mejor. Con más claridad". Agregó en el posteo de Instagram (que tuvo más de 83.000 me gusta en media hora) que se tomó "un recreo" para agradecer a sus seguidores "el apoyo y el cariño que me demuestran todos los días".

Hablando más políticamente, el presidente explicó que "sacar al país de la crisis y volver a ponerlo de pie necesita del esfuerzo de todos" pero que le "hace bien saber que están al lado mío en esta tarea, que no es fácil". Para finalizar, prometió a sus fans "empezar a hacerme huecos en la agenda para poder seguir hablándoles más seguido. Uno de estos días, o alguna noche, nos encontraremos en Twitter".

D.S.