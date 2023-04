Alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo en diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas fuertes y posible caída de granizo para este miércoles 12 de abril en el centro y norte del país. Son diez provincias que están bajo alerta amarilla.

Córdoba, Santiago del Estero y gran parte de Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta y Chaco están bajo alerta amarilla por tormentas acompañadas de "intensas ráfagas y ocasional caída de granizo".

Las alertas de nivel amarillo se refieren a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Este pronóstico comprende a todo el territorio de Córdoba y Santiago del Estero, y la casi totalidad de Tucumán.

La alerta también abarca gran parte de Santa Fe, el norte y centro de Entre Ríos; el norte de Chaco y una porción del centro de Salta. Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros. Además de lluvias, se prevén tormentas acompañadas por intensas ráfagas y ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Otras zonas bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas son el sur de Catamarca; el este de La Rioja y la mayor parte de San Luis, con excepción del sur de la provincia. En estas provincias, el SMN pronosticó valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Las recomendaciones en caso de alerta amarilla son no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.

Cómo estará el clima en el AMBA

Tanto en la ciudad de Buenos Aires y como en el conurbano bonaerense el cielo estará nublado y hay probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. La temperatura mínima será de 17 grados y una máxima de 23.

Para el jueves la temperatura bajará bruscamente con 12 grados de mínima y 18 de máxima, mientras que el viernes está pronosticado cielo parcialmente nublado, vientos del sector este y una temperatura que continuará en descenso, con una mínima de 11 grados, la más baja de la semana, y una máxima de 19.

