Alfredo Cahe, sobre Maradona: "No se lo cuidó como correspondía"

A pocas horas de conocerse la muerte de Diego Maradona, Alfredo Cahe, histórico médico de cabecera de astro del fútbol argentino, lanzó críticas sobre el cuidado que recibió luego de la operación y recordó su internación en Cuba. También se refirió al aspecto emocional, ya que en las últimas semanas había trascendido que sufría una fuerte depresión.

"El chequeo cardiovascular no fue hecho en forma total. No se lo cuidó a Diego como correspondía. No supe por qué la urgencia de operarlo. Tengo muchas dudas. No era necesario intervenirlo en forma inmediata", expresó en diálogo con Telefe.

Cahe fue uno de los médicos de cabecera de Maradona, quien cuidó del futbolista en momentos muy complicados de su vida y el que estuvo al frente de la rehabilitación que realizó el astro argentino en Cuba en su lucha contra las adicciones.

Ex médico de Maradona: "Me preocupa el futuro de Diego, siempre fue depresivo"

En ese sentido cuestionó el modo en que se llevó a cabo la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, el pasado 4 de noviembre, y agregó: "Diego tenía que haber permanecido no solamente en esa clínica, sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente, como cuando lo llevamos a Cuba", explicó.

"Tenía que haber un médico permanentemente en la habitación de él", insistió y consideró que la muerte de Maradona se produjo "de una manera insólita". Además, mostró su preocupación por el cuadro de depresión que atravesaba Maradona.

"Diego estaba muy triste. El psicólogo se comunicó conmigo y me contó que estaba con una profunda depresión. Una mujer allegada a Diego me comentó que él había dicho que estaba profundamente angustiado, deprimido, que ya había hecho todo en su vida", reveló.

Cahe ya había expresado su preocupación por la salud de Maradona cuando había sido operado. En diálogo con RePerfilAr,dijo: "Me preocupa el futuro de Diego Armando Maradona, por la cantidad de cosas que tiene Diego. Esto fue un derrame agarrado a tiempo".

"Diego es un melancólico crónico. La motivación del fútbol le vino extraordinariamente bien" aunque "siempre fue depresivo", recordó. "Lo único que lo salva a él, son los padres fallecidos" y sus nietos "eso es lo que mantiene el ánimo para arriba", agregó.

DR/FF