Rocío Oliva, ex de Maradona, vetada del velatorio íntimo en la Casa Rosada

Rocío Oliva, la expareja de Diego Maradona, llegó a las 4 de la mañana a la Casa Rosada con la idea de participar del velatorio privado del futbolista pero no la dejaron entrar.

“Me dijeron que venga alas 6 dela mañana cuando venga toda la gente”, dijo llorando la exmujer de Maradona. “Dicen que claudia no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver”, dijo a Todo Noticias.

Oliva aseguró no tener idea de por qué no fue incluida en la lista de personas con la entrada permitida y que nadie se lo explicó. “No tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué”, dijo. “Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo”.

“Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego”, lamentó la mujer. “Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga”.

ds