A través de un seminario, más de 100 especialistas analizaron los medios en la era de la digitalización

El seminario “Algoritmos y periodismo: el ‘nuevo orden informativo’ de los medios digitales” albergó el debate sobre la actual transformación del ecosistema mediático y el impacto de las plataformas digitales, sus modelos de negocios y sus algoritmos en el sistema de producción, edición y circulación masiva de la información.

Organizado por el Centro de Investigación en Industrias culturales, políticas de comunicación y espacio público (ICEP) de la Universidad Nacional de Quilmes, el evento reunió a directivos de medios de comunicación, académicos, trabajadores de empresas periodísticas, representantes sindicales y estudiantes con el fin de compartir perspectivas y debatir acerca de la temática.

La primera jornada del seminario, que tuvo lugar entre el 3 y 4 de octubre pasado, inició con un panel de apertura en el que participaron: Martín Becerra, Director del Centro ICEP; Alfredo Alfonso, Rector de la Universidad Nacional de Quilmes; Monica Neffke, Gerenta en Fondo Nacional de las Artes; y Carlos Marino, Director del medio Letra P.

Luego, se dio inicio a la primera mesa de ponencias académicas donde se expusieron investigaciones vinculadas con las dietas informativas y los consumos mediáticos en Argentina. Allí participaron: Natalia Aruguete, Florencia Enghel, Santiago Marino, Agustín Espada, Florencia Piñeyrúa, Eliseo Díaz y Celeste Gomez Wagner. La moderación estuvo a cargo de Brenda Focás y Esteban Zunino, investigadores del ICEP.

La segunda mesa de temática tuvo como eje central la pregunta: ¿cómo impacta la demanda ciudadana en la reconfiguración de la oferta periodística? Con la moderación de Natalí Schejtman, expusieron allí Esteban Zunino (UNCuyo-Conicet), Eugenia Mitchelstein (UdeSA), Agustino Fontevecchia (Perfil) y Agustina Gewerc (Cenital).

Más tarde se abordó otro de los ejes nodales del circuito comunicativo: las rutinas productivas periodísticas en el entorno digital. En dicha mesa, presentaron sus ponencias Florencia Sosa, Ornela Carboni, Olinda Marina, Lorena Retegui y Jorge Gobbi, bajo la moderación de Exequiel Alonso.

En el cierre de la primera jornada intervinieron Gustavo Gómez (Observacom), Guillermo Culell (eldiarioAR) y Ana Soffietto (Grupo Octubre). Con la moderación de Bernadette Califano, los expositores conversaron acerca de la incidencia de las plataformas y sus políticas de moderación y edición de contenidos en los procesos productivos de noticias y comunicaciones.

Segunda jornada

Al día siguiente, el seminario inició con Malena Winer (Tiempo Argentino), Luciano Banchero (Posta FM), Florencia Ballarino (Chequeado) y Ezequiel Franco (0221), quienes intercambiaron sus reflexiones en relación al modelo de negocios y el impacto en los contenidos, haciendo énfasis en los casos de éxito, las transformaciones en el mercado publicitario, la proyección del sistema de producción/edición de información y los mecanismos de ayuda de las plataformas, entre otros asuntos. El diálogo estuvo moderado por Agustín Espada.

Luego, Melisa Farman y Alfredo Isasmendiz presentaron sus ponencias académicas sobre la regulación de plataformas y mercados digitales, bajo la coordinación de Carolina Martínez Elebi.

Hacia el final del encuentro, se desarrolló una mesa de discusión sobre un aspecto de central relevancia: los derechos laborales en el escenario de la digitalización de los medios. Allí debatieron Agustín Lecchi (SiPreBA), Juan Manuel Ottaviano, Sofía Scaserra (UNTref) y Nicolás Balinotti (La Nación), mediante la moderación de Lorena Retegui.

Dónde pueden verse las jornadas del seminario

Como cierre de ambas jornadas, el Seminario contó con una mesa especial de participación remota donde Menno Cox (Head of Sector for global aspects of digital services and platforms, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology -European Commission-) y Angel García Castillejo (Director de Políticas Audiovisuales, RTVE) disertaron sobre la regulación europea, específicamente en relación a las nuevas directivas sobre mercados digitales (DMA) y servicios digitales (DSA).

El encuentro tuvo una modalidad presencial pero fue transmitido en vivo a través del canal de Youtube de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (/Maestría en Industrias Culturales- UNQ). Allí podrán encontrarse las grabaciones del mismo como un insumo para toda persona que esté interesada en los intercambios desarrollados en el marco del Seminario.

Para más información puede visitarse el canal de Youtube (/Maestría en Industrias Culturales- UNQ) y la página web (https://centroicep.com/).

FP CP