Allanaron La Salada en busca de mercadería trucha: crece la tensión con los comerciantes

La situación en La Salada volvió a tensarse luego de que este domingo por la noche la Policía Federal Argentina allanase la feria. La fuerza ingresó al complejo en busca de mercadería falsificada, en la previa a la reapertura de los próximos días. Los comerciantes temen que se lleven ropa que se produce y vende directo de fábrica.

El despliegue policial, con decenas de efectivos, patrulleros y camiones hidrantes, evitaban el avance sobre los accesos a la feria. Del otro lado, los vendedores corearon “queremos trabajar” y “que no se lleven nada”.

La Policía no permitió el ingreso de la gente, que exige recuperar los lotes de indumentaria y otros productos legales para su comercialización. Los comerciantes expresaron su enojo: “El 80% no trabaja con marcas. Que levanten las persianas, pero con nosotros al lado, no lo hagan de esta manera. Hay mucha gente que en este momento no sabe cuál va a ser el destino de esa mercadería”.

Para la tranquilidad de los vendedores, la fiscal Cecilia Incarona garantizo que “si no es falso, el producto se queda en el lugar”. Además, la Justicia exige que, para la reapertura de La Salada, se debe tener plenas garantías de que ya no se venden prendas truchas.

Reapertura de La Salada

El pasado jueves, en una reunión entre la fiscal Incardona y autoridades provinciales, nacionales y municipales de Lomas de Zamora acordaron que la feria reabrirá la próxima semana. El centro comercial permanece cerrado desde el 22 de mayo, cuando detuvieron a Jorge Omar Castillo.

La Justicia estableció condiciones para la reactivación del predio y los comerciantes acordaron los términos. Se armará un plan de trabajo en línea con la forma en que se regularizaran los puestos. Además, se comprometieron a evitar nuevas manifestaciones o disturbios.

Como medida de control sobre los alquileres de los puestos, se acordó la participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof expresó su deseo de que la feria funcione con total normalidad: “Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto al Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”.

