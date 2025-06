Kicillof se pronunció sobre La Salada: "Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que reabra"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este jueves 5 de junio que está trabajando junto a la Justicia bonaerense y el Gobierno nacional para que pueda reabrirse La Salada, la feria más grande, convocante y exitosa del Conurbano, clausurada hace dos semanas por irregularidades legales y fiscales vinculadas al arresto de Jorge Omar Castillo, el empresario llamado “El Rey de La Salada”.

Tras una reunión celebrada en la municipalidad de Lomas de Zamora este jueves, a la que asistieron funcionarios de diferentes niveles, Kicillof publicó un tuit hablando del tema: “Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto al Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para regularizar la situación de las ferias de La Salada y que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”.

El posteo de Axel Kicillof sobre La Salada

Y agregó: “En la reunión que se llevó adelante hoy y de la que participaron el ministro de Seguridad Javier Alonso, el subsecretario de Comercio de la Provincia Ariel Aguilar, el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel, y miembros de ARBA y el Banco Provincia se acordó arbitrar las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan cumplir con los requerimientos que la Justicia Federal solicitó para la habilitación”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobernador reconoció: “Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que reabran las ferias y vamos a destinar los recursos necesarios para concretarlo, mientras permanecemos a la espera de la resolución judicial”. Mientras tanto, en las cercanías de la municipalidad, un grupo de feriantes exigió la reapertura del predio, con carteles que aseguraban “La Salada no se cierra”.

Protesta de feriantes de "La Salada"

Hospital Garrahan: trabajadores se manifestaron frente a Casa Rosada y acusaron al Gobierno de querer vaciarlo en silencio

Plazos y reclamos por la reapertura de “La Salada”

Todavía no se sabe cuándo será la fecha exacta en que se reabrirá la feria, pero los empleados y comerciantes del emprendimiento obtuvieron el compromiso de que la fecha límite es el 15 de junio.

Mientras tanto, la fiscal Incardona debe anunciar oficialmente los acuerdos logrados para que puedan ser aprobados por la Justicia. Ella también es la encargada de determinar bajo qué condiciones La Salada podría reabrir sus puertas.

El problema que enfrentan muchos feriantes es que carecen de recursos para sobrevivir hasta que se tome una medida. Una de las comerciantes que trabaja en el lugar le dijo al canal TN: “Yo vendo café en la feria y soy pensionada. No me alcanza lo que me paga el Gobierno, yo quiero que nos abran las puertas para trabajar, vivimos con eso”.

HM/ML