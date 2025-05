Axel Kicillof cruzó a un intendente afín a Javier Milei por la inauguración de un centro de salud

Un nuevo choque institucional entre la gobernación bonaerense y los intendentes afines a Javier Milei tuvo lugar por la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Ramón Carrillo”. Y es que el jefe de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó duramente al funcionario de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen, luego de que este argumentara que el edificio “no contaba con las autorizaciones o planes pertinentes para su apertura”.

El gobernador de la provincia señaló que el jefe comunal “buscaba rechazar el edificio de alguna manera y oponerse a su inauguración”, por lo que la provincia se hará cargo de su funcionamiento. Por su parte, Egüen señaló que el lugar no tiene la autorización del Concejo Deliberante. A su vez, aseguró que la aprobación del lugar “es innecesaria y no fue acordada con su administración”.

Ramiro Ergüen dijo que el centro "no contaba con autorización"

Mientras se encontraba en el acto de apertura, Kicillof aprovechó la ocasión para disparar contra el intendente: “Nos da mucha tristeza que el intendente haya decidido no acompañar la inauguración de un centro destinado al cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de Veinticinco de Mayo. Quiero llamar al intendente Egüen a la reflexión. En la provincia conformamos un gobierno abierto, que trabaja con todos los intendentes sin ver a qué signo político pertenecen, priorizando siempre dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

En esta misma línea, señaló: “No hay ningún motivo para que, por razones más vinculadas a la politiquería y la ignorancia, se quiera privar a la gente de algo tan importante. Nosotros no vamos a caer nunca en esa bajeza ni en la chicana política: como hicimos con los 185 CAPS que ya inauguramos, apuntamos a seguir trabajando en conjunto para garantizar un sistema de salud integrado, cercano y con prestaciones de calidad”.

"Politiquería e ignorancia": así definió Axel Kicillof a la situación

De hecho, el conflicto continuó a través de un comunicado de prensa del gobierno provincial: “A pesar de que la atención primaria de la salud es una responsabilidad de los municipios, el gobierno provincial se hará cargo por primera vez de las prestaciones de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Tras la negativa del intendente de asumir su responsabilidad, la Provincia decidió hacerse cargo también del servicio para priorizar el cuidado de la salud y garantizar que los bonaerenses no se vean perjudicados por una decisión basada en la mezquindad política”.

A su vez, explicaron que la provincia de Buenos Aires “tenía la responsabilidad de asumir la construcción del centro de salud, al tiempo que el municipio debía armar los equipos médicos que garantizaran la atención”.

“Se hacen cargo de lo que les conviene”: la respuesta del intendente

El intendente de Veinticinco de Mayo, salió al cruce del gobierno bonaerense tras la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Ramón Carrillo”. Cuestionó que la obra se haya realizado sin diálogo con su gestión y consideró que la decisión fue inconsulta y arbitraria.

“Se hacen cargo de lo que les conviene. Tienen que tratar con las autoridades electas. Definen hacer un CAPS donde había otro que inauguré, a tres cuadras. No había convenio, (la obra) no fue ratificada por el Concejo Deliberante, no había planos, se hizo en un terreno municipal y le imponen el nombre Ramón Carrillo, cuando eso lo debe hacer el Concejo Deliberante”, expresó en declaraciones a La Nación.

Ergüen, quien fue electo por Juntos por el Cambio y actualmente está alineado con La Libertad Avanza, sostuvo que el municipio ya tenía otro proyecto para ese terreno, y denunció falta de apoyo de la provincia. “Mandamos un proyecto para crear ahí un policlínico. No te dan un mango. Necesitamos tomógrafo, mamógrafo, no metros cuadrados. Vienen a cortar cintas para la foto”, cuestionó, y reafirmó su decisión de no participar en actos con el ex intendente peronista Hernán Ralinqueo, a quien denunció por corrupción.

