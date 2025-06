Profesionales del Hospital Garrahan se encuentran en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, en el contexto del paro que empezó en la noche del miércoles y que se extenderá hasta el viernes por la mañana. Se trata de la continuación del reclamo que ya tiene más de una semana por mejores salarios y condiciones laborales.

La convocatoria fue anunciada para este mediodía en el hall del nosocomio ubicado en Combate de los Pozos 1881 y desde allí partió, encabezado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), para concentrar frente a casa de gobierno.

Al cierre de esta nota, los trabajadores se encontraban con banderas y pancartas tratando de que se escuche su reclamo, según muestra un video de la red social X del usuario @lucassandovalq. “Hoy marchamos con la comunidad, con las familias y con todo el equipo de salud para exigir condiciones dignas de trabajo y por el derecho a la salud de cada niño y niña que se atiende en el hospital", declaró Norma Lezana, secretaria general de APyT.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lilia Lemoine criticó a los residentes del Garrahan: "Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso"

Desde el hospital indicaron que los registros gremiales muestran que ya son más de 200 los profesionales que renunciaron este año y que el salario promedio en planta está alrededor de los $1.500.000, “con valores de $6.000 por hora para guardias pediátricas”, cuando en el ámbito privado “llegan hasta $27.000 la hora”.

Asimismo, remarcaron que la situación de los residentes continúa siendo crítica y como no dependen laboralmente del hospital, sino del Ministerio de Salud de la Nación, deberían solucionar su situación porque “su rol es fundamental para el funcionamiento diario”. "El Gobierno Nacional no ofrece soluciones, no reconoce el conflicto y pretende que todo se normalice sin hacer nada. Eso no va a pasar. No se puede vaciar al Garrahan en silencio", manifestó Lezana a Noticias Argentinas.

Desde este viernes a las 16 se realizará una convocatoria amplia a un Cabildo Abierto de la Salud Pública, donde estarán presentes gremios, asociaciones profesionales, pacientes y organizaciones sociales para dialogar y proponer “acciones conjuntas para defender el sistema sanitario” frente al ajuste presupuestario.

Reclamo en el Hospital Garrahan | Fotos: Juan Obregon

"El Garrahan simboliza el compromiso histórico de la Argentina con la salud infantil y la salud pública. Vamos a defenderlo con la fuerza de un equipo de salud unido y con el respaldo de la sociedad. Exigimos además al Congreso que avance con urgencia la ley de financiamiento que garantice condiciones laborales justas y un hospital al servicio de quienes más lo necesitan", concluyó Lezana.

El comunicado de los residentes: levantaron el paro del miércoles pero denunciaron presiones

Luego de una reunión infructuosa el miércoles por la tarde con autoridades del Gobierno, sorprendió el comunicado de los residentes del Garrahan informando que levantarían el paro previsto para las 21 horas, junto a los otros profesionales.

Sin embargo, mediante un comunicado, los residentes dieron sus razones al respecto: "Consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro”.

Esto se originó a partir de la advertencia del Consejo de Administración del nosocomio, diciendo que aplicaría sanciones a los médicos residentes que no cesaran con las medidas de fuerza, incluyendo descuentos en los haberes, pérdida de la regularidad en la residencia e, incluso, el despido. El texto rezaba: “Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales. No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada anteayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro. El hospital debe retomar su habitual funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños".

Acusaciones de amenazas de los residentes y miedo por la fuga de profesionales

Carolina Goedelman, jefa de clínica del sector de Hematología del Laboratorio Central del Garrahan e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos, advirtió que el Gobierno Nacional y las autoridades del centro pediátrico amenazaron a los residentes para que levanten las medidas de fuerza programadas para hoy.

“Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a estos residentes”, contó en declaraciones a Splendid - 990, y sumó: "Después, a la tarde, les llegaron a los residentes telegramas, avisando de que si no se levantaban las medidas de fuerza se iban a aplicar sanciones que podían incluir los despidos”.

ATE nacionaliza el conflicto de salud y lanza un paro en todos los hospitales públicos

En la misma línea, precisó: “Verbalmente se les dijo que estaban los telegramas de despido escritos y que si no se levantaban las medidas se iban a enviar. Así que los residentes levantaron la medida. Los amenazaron". “Que te digan que te van a echar es una amenaza”, subrayó Goedelman.

Por su parte, planteó que el pasado miércoles, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, las autoridades del hospital “no ofrecieron absolutamente nada” ante la exigencia de incremento de sueldo de los trabajadores, y remarcó que no hubo representación del Ministerio de Salud, empleador directo de los trabajadores. “Fue gente que no tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto. No nos ofrecieron absolutamente nada. Nos volvimos con las manos vacías”, criticó.

De no percibir mejoras, Goedelman anticipó una fuga de profesionales y lamentó la pérdida que ocasionaría la salida de los trabajadores en el servicio debido a su extensa formación. “Tenemos gente, hoy por hoy, gobernándonos, que están en esas posiciones sin demasiada capacitación, ni formación, ni nada. Solamente porque tienen buena participación en redes", cuestionó además.

FOTOS: JUAN OBREGON

NA / Gi