Rodolfo Aguiar: “La mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de la salud hoy se endeudan, tienen ingresos por debajo de la pobreza”

Tras el fracaso de la audiencia por el conflicto salarial en el Hospital Garrahan, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, conversó con Canal E y denunció la falta de respuestas del Gobierno y anunció la nacionalización del reclamo sanitario.

“El Gobierno desde un primer momento se puso en evidencia a la hora de no querer brindar respuestas a las justas demandas salariales”, afirmó Rodolfo Aguiar. Según explicó, se dictó una conciliación obligatoria “y no se fijó fecha”, algo que “no existe antecedentes”.

Ausencia del Gobierno en una audiencia con representantes del Garrahan

ATE tuvo que intimar al Ejecutivo para que fijara la audiencia, que finalmente se realizó “y el Gobierno no concurrió”. Luego, manifestó que en su lugar, “mandó a cuatro perejiles mileístas funcionarios del Garrahan, pero no estuvo el ministerio de Economía, no estuvo la jefatura del gabinete y el gobierno concurrió sin una propuesta”.

Aguiar describió una realidad crítica: “La mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de la salud hoy se endeudan, toman préstamos para comprar comida, tienen ingresos que se ubican por debajo de la pobreza”.

Caída del poder adquisitivo para los trabajadores de la salud

A su vez, alertó que muchos profesionales “tienen que hasta triplicar su jornada para obtener mediante horas extras o guardias un ingreso digno”, y “pasan más horas dentro del hospital que en sus hogares y con sus familias”.

“El miedo es política de Estado en la Argentina desde hace 17 meses”, denunció el secretario general de ATE. “Nos quieren con miedo para que no reaccionemos cuando vienen a quitarnos todos nuestros derechos”, planteó.

Por otro lado, destacó que la política sanitaria del Gobierno es clara: “Hoy existe en la Argentina una intención de hacer de la salud un negocio, si tenés plata, te curás y si no tenés plata, te morís”.