ANMAT prohibió la comercialización de tres marcas de aceite de oliva y una de azúcar

Este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre la prohibición de venta al público de tres marcas de aceite de oliva, Los Ayllos (Córdoba), Olivares del Rey (Córdoba) y Valle de Tunuyán (Mendoza) y una de azúcar, Dulzura (Tucumán) al considerarlas ilegales.

En el primer caso, se indicó a través de la Disposición 5093/2025 que el aceite de oliva de Los Ayllos fue denunciado a raíz de que un particular advirtió inconsistencias en su rótulo, logrando que más autoridades descubran que la razón social “Los Ayllos” no existe formalmente y que la planta declarada no estaba en funcionamiento.

El Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) indicaron que en sus registros los productos de la marca figuran registrados a nombre de otros elaboradores, por lo que se terminó que el producto denunciado estaba "falsamente rotulado" y su "trazabilidad es nula". En consecuencia, no puede comercializarse en tiendas físicas ni por medios online.

En paralelo, los productos de Olivares del Rey fueron prohibidos a través de la Disposición 5095/2025 en un contexto similar, donde un comprador dudó sobre la veracidad del etiquetado, lo denunció y luego se comprobó que número de RNE impreso en la botella no existe y que el RNPA corresponde a otro producto distinto. Además, la planta fraccionadora, ubicada en Cruz del Eje, Córdoba, no contaba con habilitación válida ni coincidía con los datos declarados.

El organismo también aplicó una prohibición sobre el aceite de oliva Valle de Tunuyán luego de que se conociera una irregularidad por una denuncia de la firma Almazara S.A., que advirtió que se estaba utilizando su número de RNE sin autorización. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) investigó y comprobó además que el número de RNPA declarado en el envase no existía, por lo que su venta en todo el país fue prohibida a través de la Disposición 5096/2025.

ANMAT también prohibió la elaboración y comercialización del azúcar marca Dulzura que se vendía como “Azúcar común tipo A” con origen declarado en Tucumán. No obstante, a partir de la denuncia de un particular se descubrió que el producto estaba falsamente rotulado, por lo que se aplicó la sanción a través de la Disposición 5094/2025.

