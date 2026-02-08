Exigencia de leyes a aprobar en el Congreso

En el acuerdo Argentina se comprometa a sancionar leyes. Le impone obligaciones explícitas a Argentina para que se envíe tratados y reformas legislativas al Congreso para su aprobación, solicitando la ratificación de tratados internacionales. El convenio firmado le exige a nuestro país exige reformas a la legislación penal y civil. Modificando sus leyes internas para endurecer la protección de la propiedad intelectual, con respecto a la Piratería en Línea, se requiere promulgar legislación que permita acciones civiles efectivas (incluyendo medidas cautelares) contra la piratería de derechos de autor en línea. También exige aprobar e implementar enmiendas al código penal para establecer sanciones contra la elusión de medidas tecnológicas de protección (como los candados digitales). Se exige establecer en la ley multas y penas de prisión más severas para delitos de falsificación realizados por redes criminales.

Establece fechas límite para que Argentina apruebe varios tratados de propiedad intelectual mediante leyes en el Congreso Nacional. Se debería convalidar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026 y también antes de finales de 2027, la ratificación los siguientes marcos y convenios internacionales: Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, Tratado de Budapest, Arreglo de La Haya, Protocolo de Madrid, Tratado sobre el Derecho de Patentes, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, Convenio de la UPOV.

En este cuadro describimos cada uno y cuáles pueden ser algunas de sus ventajas y desventajas.

