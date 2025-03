Aumento de alquileres en Buenos Aires: las cifras superan ampliamente la inflación proyectada

Según los análisis realizados por el Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario, desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la oferta de inmuebles en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 149,44%. Mientras que el 95% de esta oferta son departamentos, los precios de alquileres en marzo de 2025 sufrieron aumentos que superan la inflación proyectada para el mes.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los valores de los departamentos de 1, 2 y 3 ambientes aumentaron un 5%, 6% y 7,1% respectivamente con respecto a febrero. Traducido a valores, el precio mediano de un monoambiente en la ciudad alcanzó los $420.000; el de un departamento de dos ambientes los $530.000; y el de tres ambientes los $750.000.

Además del costo del alquiler, las expensas también han aumentado en el gasto total destinado a la vivienda, alcanzando en promedio el 22,5% del precio de oferta. Además, el 25% de las publicaciones en el mercado están dolarizadas. Otro detalle fundamental es que muchas unidades que se ofrecían para alquilar pasaron a venta, lo que redujo considerablemente las opciones de los inquilinos.

Según un informe de Zonaprop, el precio medio de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en U$S​ 707 mensuales. Puerto Madero encabeza el ranking de barrios con la oferta más cara en dólares (U$S 1.487 mensuales), le siguen Colegiales (U$S 1.250 por mes) y Palermo (U$S 962 mensuales).

Actualmente, los seis barrios con mayor oferta en alquileres son Palermo, Belgrano, Recoleta, Puerto Madero, Caballito y Barrio Norte. Entre ellos suman casi el 57% de la oferta total existente. La mayoría de los nuevos contratos se firman a 24 meses, en pesos, con ajustes cuatrimestrales que dependen del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuestionamiento desde el sector inquilino: el alquiler cubre el 70% del SMVM

Desde la organización Inquilinos Agrupados remarcaron que la crisis habitacional se agrava y denunciaron que los incrementos de los alquileres en 2024 duplicaron la inflación. Según su comunicado, la inflación del año pasado fue del 117,8%, pero los alquileres subieron un 262,8%.

Gervasio Muñoz, referente de la agrupación, declaró: “La campaña en contra de la regulación del precio del alquiler era para esto. El mercado inmobiliario está de fiesta mientras los inquilinos e inquilinas de la Argentina ya no sabemos cómo seguir pagando los alquileres”.

Con un Salario Mínimo Vital y Móvil de $296.832, el ingreso cubre solo el 70,7% del alquiler promedio de un monoambiente en Buenos Aires, lo que deja en evidencia la presión económica que deben afrontar los inquilinos todos los meses.

HM/ML