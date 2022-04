Le bloquearon la tarjeta al Kun Agüero por gastar dinero en un juego: "Estoy poniendo plata a morir"

Abocado de lleno a las transmisiones online y a los videojuegos mediante su empresa KRÜ Esports, Sergio "Kun" Agüero, contó una particular situación que vivió en los últimos días cuando le bloquearon la tarjeta de crédito por gastar mucho dinero en un juego.

"Estoy poniendo plata a morir", relató el exfutbolista de la Selección Argentina en una transmisión de Twitch, donde afirmó que está jugando a un juego desde el celular, el cual lo tiene muy atrapado y que se llama The Grand Mafia.

"Es un juego en el que atacas. Yo ataco y me putean, me mandan mensajes. Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor", comenzó su relato Agüero.

En esa línea, añadió: "Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder. Le dije que en una semana te paso en poder. ‘Sí, claro ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya verás le contesté".

Kirchneristas vs. el Kun Agüero: los tuits militantes contra ex futbolista

Envuelto en su relato, el Kun manifestó: "Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día".

"Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó, la puta madre. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó. Entonces empecé. Tengo una banda de oro y con eso compro aceleradores. No sé cuánto llevo gastando", agregó Agüero.

Sergio "Kun" Agüero.

Asimismo, señaló: "La chica me mandó un mensaje diciendo que estaba creciendo muy rápido y le dije que era para atacarla. Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor”.

"Yo hablo con la gente y no saben que soy yo. Yo me puse ‘El Kuni’ pero son tan boludos que no se dan cuenta. La facción me habla y uno me pone: ‘¿Cómo haces para crecer tanto?’. Yo le dije que pongo plata, pa. Cuando me preguntaron qué hago, yo les digo que soy empresario, que estaba en Dubai. Les digo que decoro los edificios”, afirmó entre risas.

El show del Kun Sergio Agüero, de futbolista exitoso a influencer y streamer

Qué es The Grand Mafia

Se trata de un juego online para celulares en el que el objetivo es adueñarse de toda una ciudad mediante una base de operaciones que hay que mejorar y también se puede contratar un ejército de matones para pelear contra los otros jugadores. También cada participante puede aliarse o enemistarse con los demás jugadores.

ED