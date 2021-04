Vizzotti puso en duda la vuelta a clases: "Dependerá de la velocidad de los casos"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que la vuelta a las clases presenciales que tanta polémica generó desde el último anuncio de Alberto Fernández dependerá de la velocidad de los casos, los cuales consideró que "viniendo el invierno, no creo que tengamos la expectativa disminuirlos como en diciembre".

Las declaraciones de la titular de la cartera sanitaria en Radio Con Vos no fueron esperanzadores tampoco al describir el estado del sistema de salud, la falta de camas y el lamento del nuevo anuncio de restricciones de circulación y determinadas actividades.

"Si no entendemos que esto no lo eligió el Presidente, y que no hay un Presidente contento por tomar medidas como interrumpir la escolaridad ni bajar la circulación, no vamos a poder solucionarlo", subrayó la funcionaria en alusión al manejo de la cuestión sanitaria.

La ministra añadió que las autoridades toman "decisiones que sabemos que tienen muchísimo impacto económico pero se están tomando porque no hay camas en terapia intensiva".

Asimismo, no pudo asegurar que el 30 de abril concluya la prohibición para asistir a los colegios. Dijo que ello "va a depender de la velocidad de los casos" y que se analizará "día a día". "Viniendo el invierno, no creo que tengamos la expectativa de disminuir como en diciembre. Sí dejar de aumentar. Debemos bajar el numero de casos, avanzar con la vacunación y evitar la mortalidad", advirtió.

En este sentido, dijo que en la actualidad "seguimos con la meseta alta" de contagios, y sostuvo que, pese al impacto, ante el aumento del número de casos se resolvió "aumentar las restricciones para cuidar el sistema de salud" e insistió en señalar que, "si no entendemos que estamos en un problema, va a ser muy difícil solucionarlo". "Por eso -continuó- esperamos avanzar con la vacunación y evitar la mortalidad".

Además, se refirió a las restricciones de clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): "En un lugar como la Ciudad donde ha tenido la mayor incidencia de casos, más mortalidad por millón de habitantes en Argentina, donde la circulación y dinámica de transmisión tiene la complejidad de los grandes aglomerados urbanos, estábamos evaluando el riesgo colectivo de circular y que las clases presenciales aportan un numero importante de personas que circulan", manifestó.

Y aclaró que las restricciones se toman de una manera "transitoria y localizada" para frenar los contagios en las zonas más afectadas.

