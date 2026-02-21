A 16 años del femicidio de Wanda Taddei: la lucha de la familia para que Eduardo Vázquez no acceda a las salidas transitorias

Este sábado se cumplen dieciséis años del femicidio de Wanda Taddei, la joven de 29 años que fue asesinada por el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez. Tras atravesar distintas situaciones de violencia de género que habían comenzado tiempo antes, el agresor la roció con alcohol y la prendió fuego. En medio del recuerdo, su familia lucha para que la Justicia no le conceda las salidas transitorias al autor del crimen.

El 10 de febrero de 2010, la víctima y el agresor se encontraban en su casa de Directorio y Araujo del barrio porteño de Mataderos, donde, tras una discusión, el músico tomó un encendedor y quemó viva a la joven, ocasionandole graves heridas. Razón por la cual, Wanda fue trasladada al sanatorios del Quemados, donde falleció tras 11 días de agonía. Wanda y Eduardo se habían casado tres meses antes del crimen.

Eduardo Vázquez fue juzgado por tres délitos. En junio de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº20 de Capital Federal condenó a Vázquez a 18 años de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por emoción violenta. Dicha sentencia se unificó con las penas por la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, y por tenencia de plantas de marihuana.

El 18 de septiembre de 2013, tras la apelación de la querella y la revisión del fallo, la Cámara de Casación rechazó que el hecho hubiera ocurrido bajo emoción violenta, circunstancia que había reducido la condena, y elevó la pena a prisión perpetua, es decir, 35 años de cumplimiento efectivo.

Sin haber cumplido siquiera la mitad de la pena impuesta, a fines de 2025 trascendió que la Justicia evalúa otorgarle salidas transitorias, dandole la espalda al informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que consideró “desaconsejable” que se le conceda el beneficio al músico, quien en agosto cumple 51 años de edad.

En 2021, 2023 y 2024, el juez Axel López había rechazado la solicitud de la defensa del ex baterista, pero en 2025 lo incluyó en una lista de Período de Prueba, la cual tiene una duración de un año. Según el artículo 15 de la Ley 24.660, “el periodo de prueba consistirá en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente” de diversos puntos, entre ellos, “la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento”.

La confesión tardía y la estrategia judicial

En agosto último, ante un psiquiatra y un asistente social, Vázquez hizo algo que nunca antes había hecho: confesó el crimen de Wanda Taddei. Lo reconoció, no lo había reconocido en el juicio, no lo reconoció en la causa. Es más, Vázquez en 2022 publica un libro, que imprime unos 200 ejemplares para sus pocos amigos, familiares, gente allegada. Se llama "Callejero de la Vida" y ahí cuenta en un capítulo que le escribe a su ex suegro Jorge Taddei, sus pensamientos sobre el crimen al que define como "un accidente", una formulación que reproduce patrones clásicos de minimización de la violencia machista.

A ese capítulo, Vásquez lo llamó “Pedir perdón”. No dice: "Yo la maté, te pido perdón"; dice que fue el peor error de su vida, que a Wanda la amaba, que el amor que sentía por Wanda le había impedido en 15 años, desde que la mató el 21 de febrero de 2010, reconocerlo en voz alta.

“Nunca es tarde, dicen, y hoy te quiero decir gracias, por ser quien me abrió formalmente la puerta en tu familia, y no te equivocaste, ya que Wanda es el amor de mi vida y yo lo soy para ella, desde chicos tuvimos el sueño de estar juntos para siempre y formar nuestra propia familia. Con mis errores y virtudes, di lo mejor de mí a tu hija... Hasta que un accidente repentino e inesperado nos arrebató toda nuestra felicidad y todos perdimos... No pretendimos arruinarles, ni arruinarnos la vida, en nombre de los dos, perdonanos”, dice el texto que nunca le envío a su exsuego.

Es aquí donde lo admite recién en el marco de evaluaciones penitenciarias y con el objetivo de mejorar su situación procesal; aconsejado por su defensa. Esto está, pero la prendió fuego, la bañó en alcohol, la prendió fuego y después entró gritando a la guardia. ¿Por qué Vázquez hace esta jugada? Porque su pareja, la segunda que conoció estando preso, se encontraba embarazada de tres meses al momento de sus dos entrevistas con el Equipo Interdisciplinario en agosto de 2025.

En este sentido, la familia y amigos de Wanda esperan que el juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, no le otorgue el beneficio de las salidas transitorias a Vázquez, quien ya cumplió casi 13 años de condena. El ex Callejeros está detenido en la cárcel de Devoto desde 2023, tras pasar varios años en Ezeiza.

Memoria y justicia: "Queremos que se cumpla el espíritu de la ley"

Jorge Taddei sostuvo que el 6 de marzo a las 18:30 está prevista la inauguración de un mural en homenaje a su hija en la vivienda de Directorio y Araujo: “Estamos haciendo un trabajo bárbaro porque nos contactamos con organizaciones feministas". “Ella me decía que iba a cuidarme cuando sea viejo, pero hace 16 años que no la tengo porque esta porquería la mató”, recordó el hombre de 84 años en el marco de un nuevo aniversario por el crimen.

“Lo que nosotros queremos es que se cumpla esto, o por lo menos que se cumpla un 60% del cumplimiento efectivo de esta ley. Quiere decir que el 60% sería a partir de los 20 años. En este caso, al prolongarse la ley, que es a los 35 años, le está regalando 10 años tras la reforma de la década del 2000 por el crimen de Axel Blumberg. Queremos que se cumpla el espíritu de la ley”, reclamó el padre de la victima.

