La madre de Cecilia Strzyzowski, tras la condena a los Sena: "Uno quiere que termine esto"

Luego de que el clan Sena recibiera la sentencia de condena firme por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, la madre de la víctima habló con Radio Libertad de Resistencia.

"Me dolió escuchar lo de 'sentencia firme', que significa que hay dos instancias más de apelación. Uno quiere que termine esto", protestó. También sostuvo que Melgarejo tuvo "poca condena", pero celebró que reciban perpetua los tres Sena.

La sentencia que recae sobre César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el homicidio de Cecilia Strzyzowski, Los tres fueron condenados a prisión perpetua. Asimismo, dos colaboradores recibieron penas de 5 años y 5 años y 10 meses.

Romero contó que volvió a instalarse en Chaco, donde vivía antes de lo sucedido, y que se encuentra tratando de rehacer su vida. “Me siento bien volviendo, no es que me da miedo estar acá pero cada lugarcito de Resistencia me recuerda a Ceci. Lloré todo lo que tenía que llorar y ahora la vida sigue", cerró.

La madre estuvo en las afueras de la Cámara del Crimen, donde la jueza técnica Dolly Fernández leyó las condenas. La acompañó un nutrido grupo de vecinos, que desafiaron el mal clima y las amenazas de lluvia para seguir la sentencia. El resto de los acusados y sus abogados siguieron el fallo por Zoom.

Además, aprovechó la situación para pedir disculpas por enfrentamientos y malos tratos que pudo haber tenido en el último tiempo, incluso con los grupos que habían colaborado en la búsqueda de justicia por Cecilia. "Fui injusta, un animal herido que era atacado. No sabía qué mano venía a ayudarme y cuál a pegarme. Estaba loca, y estaba bien que digan que era una vieja loca. Aceptar que uno se equivoca es digno. Les pido disculpas", se sinceró.

En diálogo con el periodista Gabriel Bobis, relató que el peor momento fue cuando tuvo que ver los huesos de su hija, “no podía aceptar que eso que me presentaban era mi hija. Eran virutas. A mí me dieron virutas de mi hija", narró con crudeza. "Quiero encontrar paz. Y como tantas madres del dolor me ayudaron a mí, ser yo ahora quien ayude a otras", cerró.

