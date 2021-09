Claudio Lozano aclaró que su propuesta de una moneda no convertible “no es un debate en el gobierno”

Claudio Lozano se vio en la necesidad de aclarar una afirmación que le valió algunas críticas: la posibilidad de que el gobierno decida emitir una moneda que sirva para consumir bienes en el país pero no para refugiarse en el dólar, la opción preferida de los ahorristas locales.

El actual director del Banco Nación comunicó que tal idea había sido expuesta en su condición de economista y titular del partido Unidad Popular, “en términos de una invitación a pensar distintas estrategias de política económica que permitan acotar los comportamientos especulativos”.

El director del Banco Nación propuso crear una nueva moneda que no se pueda pasar al dólar

La posibilidad había surgido durante una conversación con el periodista Alejandro Bercovich, en el programa Brotes Verdes de C5N. "¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible? Una moneda no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población", había deslizado Lozano.

Tal idea había tenido repercusión en tono alarmista en la red social Twitter y horas después otro economista como el candidato opositor Martín Tetaz cuestionó que se trata de iniciativas propias de un régimen como el de Cuba.

“Es una forma elegante de proponer un cepo más duro. Es la línea ideológica que tiene el kirchnerismo más duro, va en la línea de endurecer más el cepo y va en la línea del modelo de Cuba", advirtió Tetaz ante la consulta de PERFIL.

Tetaz cruzó a Lozano por la creación de una moneda no convertible al dólar: "Va en línea del modelo de Cuba"

La aclaración completa de Claudio Lozano

Frente al revuelo planteado en los medios de comunicación respecto a la afirmación realizada por mi persona en un reportaje televisivo, señalando la posibilidad de pensar en la emisión de una moneda no convertible a dólar como mecanismo para financiar la política social, me veo en la obligación de aclarar:

Las apreciaciones vertidas en el programa Brotes Verdes fueron realizadas como dirigente del partido Unidad Popular, integrante desde su fundación del Frente de Todos, y de ninguna manera como Director del Banco Nación, en ningún caso involucra a dicha institución y no se trata de un planteo que se haya discutido en el seno de su directorio.

Tampoco se trata de un planteo que esté en debate al interior del gabinete gubernamental. Es una de las tantas propuestas que nuestra fuerza política tiene para plantear en este momento de la Argentina.

El señalamiento efectuado respecto a la posibilidad de instrumentar una moneda no convertible fue hecho en términos de una invitación a pensar distintas estrategias de política económica que permitan acotar los comportamientos especulativos, devolviéndole a la política pública la capacidad de expandir la demanda agregada, acelerar la recuperación de la economía y mejorar las condiciones de vida de la población. Como toda propuesta, debe ser profundizada en lo relativo a sus potencialidades y limitaciones, con el objeto de definir con precisión sus alcances y viabilidad”.

