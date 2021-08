Carla Vizzotti: "No hay ninguna vacuna en la heladera, están en constante movimiento"

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti regresó este martes 24 de agosto de su gira por Rusia. Desde Ezeiza, al descender de un vuelo con nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik-V, la funcionaria anticipó que evalúan iniciar un estudio en adolescentes con esa inyección. Además, descartó que existan demoras en la aplicación de las vacunas que ya recibió la Argentina.

"No es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Es un proceso sostenido, cuando hay un ingreso muy grande de vacunas la diferencia entre las vacunas aplicadas y recibidas se agranda", explicó Carla Vizzotti.

La titular de la cartera sanitaria nacional respondió así a las críticas de Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial, que este lunes denunció que “hay alrededor de 4 millones de vacunas están guardadas" sin aplicar en nuestro país. Según cifras oficiales, Argentina recibió 48 millones de dosis y aplicó 39.

"Si uno ve el monitor de vacunación no quiere decir que las vacunas estén en la heladera. Es un esfuerzo muy grande, me llama la atención que no se entienda ese proceso, es como si fuera un esfuerzo para decir que las vacunas están en la heladera. No hay ninguna vacuna en la heladera", reiteró Carla Vizzotti este martes al pie del avión de Aerolíneas Argentinas.

Carla Vizzotti explicó las "presiones" de Cecilia Nicolini a Rusia

"Se ha cumplido casi 10 días antes del plazo el objetivo de llegar al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis para disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Seguimos trabajando para disminuir la edad", destacó la funcionaria nacional.

Sobre el arribo de nuevas dosis, Carla Vizzotti informó que "estamos llegando de Moscú con 1,4 millones de dosis en total, 500 litros de sustancia que va al laboratorio Richmond para comenzar la producción" local de Sputnik V.

"Tenemos pendiente de recibir 2,2 millones de Astrazeneca esta semana. Habíamos superado los 47 millones y medio de dosis. Con esta cantidad estamos llegando a los 50 millones. El 80% de estas entregas es de segundas dosis. Tenemos la perspectiva de seguir recibiendo en forma sostenida, a granel, la sustancia para la realización del componente dos. Lo mismo con las segundas dosis del componente 2 de Sputnik", precisó la ministra.

Sputnik V es "de las más eficaces" contra la Variante Delta, dijo Vizzotti

"Desde junio tomamos medidas para retrasar la llegada de la Variante Delta. Fueron exitosas", sostuvo la funcionaria nacional. Asimismo, se ocupó de distinguir entre "circulación comunitaria" y "circulación predominante", indicando que lo primero ocurre en algunos distritos del país, pero lo segundo, de mayor gravedad, aún no.

Carla Vizzotti confirmó que la Variante Delta está "cerquita" de la circulación comunitaria

A la fecha, hay más de 400 casos aislados que tienen relación con viajeros, y 10 que no tienen un nexo epidemiológico", señaló enfatizando que sobre ellos se trabaja en cada distrito para ubicar y aislar a las personas.

Carla Vizzotti habló sobre posibilidad de aplicar terceras dosis

La ministra de salud fue consultada sobre la posibilidad de impulsar una campaña de vacunación con una tercer dosis a quienes tienen el esquema completo de vacunación contra el COVID 19 actualmente. Si bien no lo descartó, aseguró que lo importante es que el resto de los países que han tenido mayores dificultades en el acceso a las vacunas puedan conseguirlas. "Es muy importante que el resto de los países acceda", recalcó Vizzotti.

No obstante, la funcionaria admitió que puede existir una indicación de tercera dosis contra el coronavirus "para poblaciones bien específicas", aunque "abogando para que todos los países accedan a la vacuna", remarcó.

Noticia en desarrollo...