Coronavirus: bioquímica asegura que los test rápidos fueron mal utilizados

Bioquímicos del país alertaron por presunto mal uso de los test rápidos que el Gobierno trajo desde China para estudiar la circulación del coronavirus entre la población general. Mariel Alexandre, bioquímica y docente de Bioquímica Clínica y de Atención Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, aseguró este domingo 10 de mayo que “el procedimiento no se hizo como corresponde” en las estaciones de Constitución y Retiro.

“Cuando los distintos medios televisivos cubrían los primeros testeos ya nos dábamos cuenta que la serie de pasos sencillos que se debían seguir y respetar, no se respetan. Como por ejemplo que luego de la descontaminación con alcohol del dedo y de la pinchadura, hay que descartar la primera gota de sangre para poner la segunda en el test”, explicó la especialista en diálogo con radio Mitre.

Se trata de los 170 mil test rápidos de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 (pruebas serológicas) que se utilizan para hacer estudios de circulación del virus entre la población. Los test rápidos se usan solo para investigación epidemiológica, no sirven para diagnóstico, y apuntan a conocer qué grado de circulación del virus hay sobre la comunidad, según explicó el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Bioquímicos alertan sobre el uso público de los test rápidos

“Lamentablemente no se hizo el procedimiento como corresponde, siendo que nosotros los bioquímicos nos ofrecimos como profesionales que sabemos de esto, pero cuando se hicieron los testeos en Constitución, la licenciada Sonia Tarragona, que es economista, estaba encargada de eso”, denunció Alexandre sobre las pruebas, que se realizaron de manera voluntaria y anónima a personas mayores de 18 años que no hubieran tenido síntomas en las últimas tres semanas.

La bioquímica y docente de la UBA, que además es vicepresidenta de la obra social de los bioquímicos y farmacéuticos, explicó que previo a la utilización de los test en el paós era necesario primero “validarlos en el país”. “Cuando estos test llegan al país lo primero que tendría que haber pasado es la validación bioquímica, para definir si reacciona o no con las muestras de nuestros pacientes”, detalló.

Denuncian que los test rápidos de coronavirus fueron mal hechos

En la misma línea, días atrás desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) ya habían denunciado que los test rápidos para detectar coronavirus estaban mal hechos. Argumentaron que es “imposible” que las 425 pruebas que se realizaron en la estación de Constitución hayan resultado negativas.

Mediante una carta dirigida al ministro de Salud, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos sostuvo: “Lo de los 425 negativos es irracional, ya que se contradice con el pico de casos positivos por PCR que están detectando los laboratorios de análisis clínicos”, aseguró el secretario general del SAFYB, Marcelo Peretta.

Otro de los puntos sobre los que ya habían advertido era sobre la función de Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información estratégica del Ministerio. “Un área tan relevante debería estar a cargo de profesionales Farmacéuticos y Bioquímicos, que seguro contará en su prestigioso equipo”, criticaron.

Respecto de la presunta "mala utilización" de los test, afirmaron: “O los tests no fueron validados previamente, con suero de pacientes positivos, o no se colectó suficiente muestra, para disparar la reacción. Otra posibilidad es que no se haya interpretado adecuadamente el resultado, ya que el producto no informa un número sino que debe observarse criterio profesional para emitir la conclusión y evitar falsos positivos o negativos”, aseguraron en el escrito.

A.G./MC