De "vida normal" a toque de queda: ¿Cómo son las cuarentenas en Latinoamérica?

Desde el toque con restricciones de circulación cumplidas bajo rigor militar, al extremo de que la actividad hasta continuado hasta estos días sin restricción alguno, los países latinoamericanos han venido lidiando cada uno a su manera con la pandemia por coronavirus, es un cuadro de situación que tiene a Brasil como el punto más alto tanto en contagios como en víctimas fatales.

Nicaragua, que casi no ha alterado su rutina diaria, está entre los países del continente que ha tratado con mayor laxitud la pandemia, y a tal punto llegaba la cuestión que hasta hace unos días los medios de ese país conjeturaban respecto a "donde está el presidente Daniel Ortega", porque no había actividades oficiales del mandatario en ningún ámbito, no solo en el aspecto sanitario. En el otro extremo y con miles de muertos, Ecuador atraviesa una situación límite que llevó a que el toque de queda se cumpla desde las 14 horas, y los ciudadanos ni siquiera pueden salir a las zonas comunes de los edificios de departamentos.

Las pandemias y epidemias que aterrorizaron a la humanidad en los últimos 100 años

En un mapa interactivo, la cadena británica BBC unió todas esas situaciones que se dan en el universo latinoamericano, de manera que se puede cliquear la realidad de cada país, comparándolo con las de sus vecinos. En ese diagrama se nota que, salvo Nicaragua, son más duras las limitaciones a la circulación o a las actividades generales en la zona del continente que da sobre el Pacífico, cuadro al que se suman Bolivia y la Argentina, también con severas limitaciones al movimiento y la actividad industrial:

Los colores en que BBC ha dividido las situaciones en cada país tienen cinco categorías, que reseñamos a continuación:

Restricciones Extremas : Rige toque de queda y movimiento de personas está prohibido, con severas penas o multas para incumplimientos.

: Rige toque de queda y movimiento de personas está prohibido, con severas penas o multas para incumplimientos. Restricciones Altas: hay algún grado de toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de personas.

hay algún grado de toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de personas. Restricciones Medias/Altas : Se cumplen restricciones de circulación, pero no hay toque de queda.

: Se cumplen restricciones de circulación, pero no hay toque de queda. Restricciones Medias: los gobiernos recomiendan (no obligan) a restringir el movimiento de población.

los gobiernos recomiendan (no obligan) a restringir el movimiento de población. Sin Restricciones: Países en los que no se han tomado medidas importantes que afecten ni la circulación ni las actvidades económicas.

Luego de ser uno de los últimos países en sumarse a las medidas de restricción, México acaba de recomendar a su población que "no salga si no es indispensable", instando a no visitar las playas, aunque no están completamente cerradas. El presidente Andrés López Obrador ha sido, junto al brasileño Jair Bolsonaro, parte fundamental del grupo de mandatarios que decidió priorizar las actividades económicas, por sobre las sanitarias que imonía el avance de muertos de la pandemia.

En Brasil la situación es paradójica, porque el gobierno central no ha impuesto restrcciones importantes, pero si la han hecho muchos de los estados provinciales, enfrentándose con el presidente Bolsonaro y disponiendo sus propias cuarentenas. Brasil ya supera los 1500 muertos, liderando la cuenta fatal en América Latina. En la Argentina este miércoles 15 de abril la cuenta de muertos llegó a 110 personas, con 2.443 casos registrados.

BBC/HB