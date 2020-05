También la inteligencia alemana acusa a la OMS de "encubrir" a China por el Covid-19

Las acusaciones que el presidente Donald Trump apunta hacia China, responsabilizando al gobierno de Xi Jinping no sólo de ocultar la magnitud que tenía el avance del coronavirus en ese país, sino además no admitir que el Covid-19 habría salido del laboratorio de virología de Wuhan, sumaron en las últimas horas una vertiente alemana: el diario Der Spiegel afirmó que un reporte del Servicio Federal de Inteligencia germano (Bundesnachrichtendienst - BND), sostiene que "el último 21 de enero el líder chino Xi Jinping llamó al jefe de la OMS, Tedros Ghebreyesus, para pedirle que 'demorara' el alerta mundial sobre el contagio masivo entre humanos que anticipaba el Covid-19".

La rápia respuesta de la OMS, vía Twitter, señaló que "todo eso es inexacto, esa versión de una llamada telefónica del 21 de enero entre @DrTedros y el presidente Xi son infundados y falsos. No solo no hablaron el 21 de enero, sino que nunca han hablado por teléfono".

"Esos informes falsos distraen y empañan los esfuerzos de la OMS y mundo entero para terminar # COVID", agregó la entidad presidida por Tedros Ghebreyesus, a la que la administración Trump justamente en medio de sus acusaciones por "mala gestión" quitó la subvención estadounidense, que había llegado a 400 millones de dólares el último año.

Statement on False Allegations in @derspiegel: Reports of a 21 Jan phone call between @DrTedros & 🇨🇳 President Xi are unfounded & untrue. They didn’t speak on 21 Jan & have never spoken by 📞

Such inaccurate reports distract & detract from WHO's & the 🌍’s efforts to end #COVID19