Coronavirus: Rubinstein criticó a Alberto Fernández por darle a Ginés un rol secundario

El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein cuestionó al presidente Alberto Fernández por no haber dejado la explicación técnica de la extensión de la cuarentena a Ginés González García.

“Yo hubiera dejado el informe técnico al ministro de Salud. Tal vez el Presidente lo que tiene que tener es un discurso esperanzador, un discurso para fijar los lineamientos políticos, la empatía con la gente, pero la cosa técnica de presentación de las cifras lo hubiera dejado al ministro de Salud”, dijo Rubinstein al ser entrevistado en La Once Diez.

Rubinstein cuestionó que Fernández le haya dado a González García un rol secundario. “Por otro lado, la verdad, hubiera tratado de poner una mesa más grande que incluyera al ministro de Salud. Me parece que eso fue hasta simbólico. No sé qué quiere decir, pero el ministro de Salud estaba sentado no en la misma mesa donde estaban sentados el Presidente y los otros dos funcionarios (Santiago Cafiero y Wado De Pedro)”, explicó en el programa Antes y Después, que conducen Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz.

Cuáles son las diferencias entre cuarentena, aislamiento, toque de queda y distanciamiento social

Rubinstein consideró que “claramente no podemos salir de la cuarentena si no ampliamos dramáticamente los testeos”, pero apoyó los anuncios del Presidente: “Las medidas que se tomaron fueron correctas”.

“Estoy de acuerdo con la prolongación del aislamiento social y también creo que hemos logrado empezar a aplanar la curva. Más allá de que no conozcamos el número de casos reales, sí se ve que hay un cambio en la pendiente. En este momento el crecimiento es aritmético y no geométrico, y esto claramente impacta sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud”, consideró.

MC