Con muchas mayúsuculas, Cristina Kirchner volvió a cargar contra Milei: "Estás con el agua al cuello"

Con sus mensajes que habitualmente encabeza "Che Milei..." Cristina Kirchner viene atacando al presidente Javier Milei y este domingo ironizó sobre el inminente acuerdo y nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), comparando la gestión libertaria con la de Mauricio Macri, y señalando que Milei "está desesperado" por la falta de dólares.

"Che Milei! AL FINAL TERMINASTE HACIENDO LO MISMO QUE MACRI", lanzó a través de su cuenta oficial de X y agregó: "Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y TIRÁS LA TOALLA PIDIÉNDOLE UN PRÉSTAMO AL FMI".

La exmandataria habló sobre una publicación del presidente libertario en La Nación, acusándolo de "querés explicar lo inexplicable", que sería que se van a solicitar "miles de millones de dólares al FMI sin que ello genere deuda nueva, porque con esos dólares vas a pagar las Letras Intransferibles que el Tesoro le debe al Banco Central".

"¿EN SERIO NOS ESTÁS DICIENDO QUE TE VAN A DAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y QUE NO VA A AUMENTAR LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA? Daaaaale! Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI". añadió.

En su descargo, la titular del Partido Justicialista (PJ) cuestionó: "¿O sea que PARA VOS, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', ES LO MISMO UNA DEUDA DE LETRAS INTRANSFERIBLES ENTRE EL TESORO Y EL BCRA (O SEA, UNA DEUDA INTRA-ESTADO, UNA DEUDA INTERNA) que no es exigible, no tiene valor de mercado, con tasa de interés más baja y, además, sujeta a legislación nacional; QUE UNA DEUDA DE ARGENTINA CON EL FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros?".

"Además...¿NO ERA QUE QUERÍAS CERRAR EL BANCO CENTRAL porque era el ladrón más grande que existía en Argentina; Y RESULTA QUE AHORA PEDÍS UN PRÉSTAMOS AL MI PARA 'FORTALECER' SU BALANCE? Andaaaaaa!!", planteó recordando la promesa del mandatario de cerrar el Banco Central.

"DEJÁ DE MENTIRLE A LA GENTE MILEI...No te cree nadie. EN REALIDAD ESTÁS TAN DESESPERADO PORQUE TE HACEN FALTA DÓLARES que vas a terminar haciendo el pésimo negocio para los intereses del país de CAMBIAR UNA 'DEUDA BARATA' Y CONTROLABLE POR OTRA 'DEUDA MÁS CARA' QUE, ADEMÁS, SOMETE A LA ARGENTINA A LA EXTORSIÓN PERMANENTE", señaló.

La exvicepresidenta insistió con sus críticas al acuerdo con el organismo internacional e indicó que serían "'papelitos de colores' (como le llaman algunos a las Letras firmadas por el Tesoro) por deuda en dólares contantes y sonantes del FMI". "Y esto de los 'papelitos de colores' lo sabés muy bien...porque el año pasado vos, Toto Caputo y Bausilli, desde el BCRA, mandaron a pérdida Letras Intransferibles por miles de millones de dólares como si nada", resaltó.

"La verdad de la milanesa es que hace rato te diste cuenta que ESE VERSO que siempre recitás...'LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO GENERADO POR UN EXCESO DE OFERTA DE DINERO '...y que volviste a repetir en el encabezado de la nota de La Nación; ES FALSO. Por eso hace rato que LA ÚNICA RECETA QUE ESTÁS APLICANDO CONTRA LA INFLACIÓN ES TENER PISADO EL PRECIO DEL DÓLAR OFICIAL Y RIFAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA MANTENER A RAYA LOS FINANCIEROS y evitar que se te dispare la brecha cambiaria y, junto a ella, los precios. Se nota mucho Milei", sentenció.

En su extenso descargo contra el presidente Milei, la exmandataria cuestionó: "LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿Qué te va a exigir el FMI con el tipo de cambio? DEVALUACIÓN ¿ANTES O DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?".

"P/D: Ah...y otra cosa. Deja de repetir la mentira de que sos el primer gobierno de la historia que tiene superávit pagando deuda", sumó casi al final de su extensa publicación y aclaró: "NÉSTOR KIRCHNER LE PAGÓ AL FMI la totalidad de la deuda en el 2005 (...)Te guste o no Milei, CON LA GENTE ADENTRO, DESENDEUDAMOS A LA ARGENTINA COMO NADIE. Sino, preguntale a Dujovne, ministro junto a Toto Caputo en su versión macrista".

Luego, remató: "¿Y sabés qué? Desde la sanción de la Ley Sáenz Peña SOMOS LA ÚNICA FUERZA POLÍTICA QUE, ELEGIDA POR EL VOTO POPULAR, CUMPLIMOS TRES PERÍODOS DE GOBIERNO CONSECUTIVOS (2003-2015)...y además, aumentando la cantidad de votos de elección a elección. A VOS Y A TU HERMANA ESO NUNCA LES VA A PASAR".

La publicación de Javier Milei en La Nación

El descargo de la exvicepresidenta derivó de una publicación que el presidente libertario realizó en La Nación, a través de la cual defendió su plan económico, aseguró que su gobierno trabaja para "terminar con la inflación de una vez por todas y para siempre", y explicó que el Banco Central juega un rol clave en la dinámica inflacionaria.

"No sólo hay que mirar qué está pasando con los flujos, sino también con los stocks", sostuvo en su columna y señaló que, desde su perspectiva, el balance del Banco Central refleja que su patrimonio neto surge de la diferencia entre activos y pasivos. "Si el Banco Central tuviera un patrimonio neto a mercado no negativo, podría rescatar sus pasivos monetarios sin que haya sobresaltos en el nivel de precios", explicó. En cambio, si el patrimonio fuera negativo, "para reestablecer el equilibrio patrimonial, el nivel de precios debe subir para licuar los pasivos monetarios".

Milei remarcó que el problema inflacionario en Argentina tiene raíces en "el saqueo de los políticos vía el Banco Central", y enumeró una serie de medidas económicas tomadas por gobiernos anteriores que, según su visión, profundizaron el deterioro patrimonial de la entidad. "La política nos robó 110.000 millones de dólares en los últimos 25 años", denunció, y detalló cifras de lo que calificó como "las mayores estafas": la pesificación asimétrica de 2001, el Fondo del Bicentenario de Cristina Kirchner, la venta de dólar futuro en 2015 y las SIRA de 2023.

"Ante semejante destrucción del activo del BCRA, no debería sorprender el desastre inflacionario que hemos vivido en los últimos veinte años", argumentó el mandatario. "Y dado que el dólar es un precio más de la economía, es casi natural que se haya multiplicado por 1200 veces".

Milei aseguró que para frenar la inflación su administración trabaja en dos frentes. "Por un lado, cortamos el flujo de emisión de dinero", dijo, y explicó que esto se logró al eliminar tanto el déficit fiscal como el cuasifiscal del BCRA. "Es por ello que la base monetaria amplia permanece constante desde mediados del año pasado", agregó.

El segundo eje de la estrategia apunta a "regularizar los stocks" del BCRA. "Hicimos un rate-off en títulos públicos por cerca de 45.000 millones de dólares y pasamos deuda del BCRA al Tesoro", detalló. Según Milei, este movimiento es clave porque "el origen de dicha deuda yacía en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria".

El Presidente también destacó la importancia del nuevo acuerdo con el FMI en este esquema. "El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube", explicó. Además, indicó que, en caso de que los fondos se usen para rescatar títulos cuyo valor de mercado esté por debajo de la par, "la misma caerá".

Milei desestimó las críticas a esta estrategia. "Se podría objetar que hay un cambio en el acreedor, pero esto implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación", advirtió. También rechazó la idea de que se estén reemplazando impuestos explícitos por un impuesto inflacionario implícito: "Eso es falso porque la deuda bruta no sube".

Finalmente, el Presidente reafirmó su compromiso de eliminar la inflación: "Nada nos detendrá en nuestra tarea de exterminar la inflación y hacer grande a la Argentina nuevamente".

