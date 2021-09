Cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir post pandemia

Poniendo punto y coma a la pandemia de coronavirus y a las largas restricciones que se vivieron en todo el mundo, desde marzo de 2020, el conocido sitio británico Time Out volvió a armar su ya habitual listado de las mejores ciudades del mundo y los votantes son sus lectores.

La lista de las 37 mejores ciudades del mundo para disfrutar obviamente es muy subjetiva y se cocinó en la redacción periodística a partir de las respuestas de 27.000 votantes, las opiniones de los editores y el veredicto de algunos especialistas, emprendedores y estudiosos de políticas urbanas. Si alguien no está de acuerdo –sugieren- la próxima, que participe con su voto, y sanseacabó.

A pesar de todo lo que nos quitó y restó la pandemia de coronavirus, las ciudades nunca dejaron de ser dinámicas y muchas no sólo no se contrajeron sino que, por el contrario, se expandieron aún más, para recuperar el tiempo y los visitantes perdidos. En el promedio de motivos que justificaron la selección, la solidaridad, el pensar en el prójimo, el redescubrir una ciudad vacía, la resiliencia y la reconstrucción fueron las virtudes más presentes.

1. San Francisco, solidaria

El primer puesto se lo llevó San Francisco porque a pesar de ser una de las ciudades estadounidenses más castigadas por el Covid-19, “no recayó el espíritu de la comunidad en el Área de la Bahía: los negocios se volvieron creativos para mantenerse a flote, mientras medidas innovadoras como el SF New Deal puso a trabajar a los empleados de los restaurantes para hacerle comidas a quienes las necesitaban”, señala la publicación en primer lugar. Además, los franciscanos armaron redes de ayuda mutua. Alguien, incluso, colgaba bollos de masa madre de los árboles para que otro que pudiera las horneara.

2. Amsterdam, green

Una de las ciudades del mundo en donde más se vive al aire libre es Amsterdam y el confinamiento fue un suplicio para los Amsterdammers. Sin embargo, con las calles vacías, la población se volcó a la introspección y a cimentar su fama de ciudad verde amigable con el medio ambiente. Evidentemente funcionó, ya que para el 47% de los votantes que la eligieron, ese fue su rasgo sobresaliente durante los 18 meses del confinamiento.

3. Manchester, resiliencia

El tercer puesto es para Manchester, por su “una vez más” increíble muestra de “espíritu de resiliencia” y su método fue volver a echar mano a su intensa vida cultural, adaptándola al principio a los límites del confinamiento y ahora, con planes: el Manchester International Festival fijará su sede en The Factory to life y concentrará todas las formas del arte a lo largo de todo el año. Los votantes resaltaron la vida nocturna, el interés por saber a quién tenés al lado y cosas que hablan de un espíritu comunitario. ¿Ejemplo? La pequeña empresa Result CIC ofreció ayuda mental gratuita a los trabajadores que estaban en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. ¿Otro más? El pub Eagle and Child entregó 4.500 viandas a personas en situación de vulnerabilidad.

4. Copenhague, relajante

El cuarto puesto quedó en Copenhague. Todos han oído hablar de su alta calidad de vida, pero el 66% de sus votantes distinguieron el carácter “relajante” que ofrecía la ciudad en medio de la pandemia. Y, más aún, para el 82 % de los residentes “era fácil encontrar cosas nuevas y sorprendentes en la ciudad”.

5. Nueva York, excitante

Nueva York es para los neoyorkinos “la ciudad más excitante del mundo", el mayor ejemplo de resiliencia del continente americano y para Time Out, el quinto puesto de su lista. Para oponerse, habría que ir pensando buenos argumentos… Tremendamente golpeada por la pandemia, la iniciativa de los Open Restaurantes convirtió las veredas en comunidades vibrantes y el Programa Key to NYC alentó a la población a aplicarse al menos una dosis de inmunización a cambio de un pase para acceder a todo tipo de interiores (gastronómicos, deportivos, entretenimiento). Ahora, las calles, bullen de gente otra vez.

6. Montreal, en construcción

“El 73 por ciento de los locales describiría a Montreal como ‘diversa’ y, más aún, donde ‘es fácil expresar quién sos’. Nuestra ciudad puede estar en un perpetuo estado de construcción, con protestas interminables, inviernos frígidos y también veranos hirvientes, pero al menos nos tenemos unos a otros”, resume la presentación de Montreal, que se alzó con el sexto puesto en Time Out.

7. Praga, el silencio

La pandemia también pegó duro en Praga, pero su belleza deslumbrante permanece intacta y sus votantes lograron conseguirle el sexto puesto. El 89% de ellos coincidió en que el aislamiento turístico que les provocó la pandemia les permitió disfrutar a sus anchas del Puente Carlos, redescubrir el sonido de los pájaros en la Plaza de la Ciudad Vieja y saborear al fin un café solitario y sin apuro en una increíble calle desierta. Vacía, los checos descubrieron que su capital es muy “vivible”, ideal para salir a caminar hasta alcanzar alguno de sus seis parques verdes.

8. Tel Aviv, diversa

Y hablando de resistencia, Tel Aviv demostró que tenía algo para decir, en el octavo puesto. Cuando el Covid-19 les pegó duro, el hub tecnológico de Israel apretó el botón de “reset” y recomenzó luego de la pausa obligada. Espacios como la Plaza Dizengoff y el Parque HaMesila albergó picnis, proyecciones, charlas y eventos. Tras una incansable campaña de vacunación, los bares volvieron a preparar capuccinos y las mantas de yoga reaparecieron sobre las playas. El 84% de los votantes destacaron que Tel Aviv es una ciudad en la que “pueden expresarse”; tener la mayor Fiesta del Orgullo Gay de la región apunta en esa dirección.

9. Oporto, nuevos hábitos

La pandemia creó nuevos hábitos en Oporto y por eso mereció el noveno puesto entre las mejores ciudades del mundo. Durante el 2020 y aún en pandemia, las calles se llenaron de graffiteros que le cambiaron el ánimo y la tristeza; sorprendentemente, algunas galerías de arte se mantuvieron activas y la ciudad se abrió a sus peatones con más sendas, ciclovías, terrazas y jardines comunitarios. Algunos descubrieron que la sombra de un árbol era un buen lugar para comenzar la lectura de un libro y otros, comenzaron a hornear panes y tortas y aún siguen haciéndolo.

10. Tokyo, pionera

Sí, la capital de Japón fue pionera en el uso de barbijos aún mucho antes de la pandemia y cuando todos nos preguntábamos para qué la usaban. Sin duda, ven el futuro. Aunque Tokyo tiene un increíble diseño urbano y un eficiente sistema de transporte público que permite desagotar en minutos el abigarrado centro urbano, el temor a los espacios cerrados les permitió a los tokiotas descubrir que su ciudad es maravillosa incluso para recorrer sin auto. La pandemia les dejó también el boom de los baños públicos de diseño. Algunos parecen instalaciones artísticas y otros muestran lo más nuevo en tecnología: nada se toca y una voz te habla para que no te sientas solo.

11. Buenos Aires y otras 26

Buenos Aires también logró integrar esta selecta lista, ocupando el puesto 35. “Ya sea que quiera comer su propio peso en bifes de carne, saborear un vino artesanal o bailar tango (o los tres), Buenos Aires está llena de gratificante vida nocturna. Aunque la ciudad todavía no recuperó el murmullo pre-pandémico, fue votada como la segunda ciudad del mundo en mejor vida nocturna. Un confinamiento de seis meses fue duro para los porteños, pero aun así el 62% de los porteños cree que es un buen lugar ‘para descubrir cosas nuevas’, como bailar merengue o tomar clases de boxeo en alguna de las más de 1.000 plazas y parques, o ayudar a cultivar jardines urbanos (una organización creó 180 durante la pandemia)”, destaca el resumen de Time Out. El 86% de los votantes le dio las mejores calificaciones culturales a la capital de Argentina y destacaron la proliferación de centros culturales y museos gratuitos, como el CCK.

Por muchas más razones, otras 26 ciudades del mundo lograron ingresar a la lista selecta de Time Out. Elllas son Los Ángeles, Chicago, Londres, Barcelona, Melbourne, Sydney, Shangai, Madrid, México, Hong Kong, Lisboa, Boston, Milán, Singapur, Miami, Dubai, Beijing, París, Budapest, Abu Dhabi, San Pablo, Johannesburgo, Roma, Moscú, Estambul y Bangkok.

MM / ED