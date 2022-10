"Dejame hablar, te voy a tirar con el celular": el ataque machista de un conductor de radio a su compañera

Este martes, la periodista Laura Kretschmen fue víctima de un ataque machista por parte de su compañero, Bruno Ballesteros, conductor de un programa radial de la emisora FM Sol 91.5, de Santa Fe. El hombre la amenazó con golpearla con su celular si ella no lo dejaba hablar.

La agresión se produjo en vivo, justamente cuando estaban debatiendo acerca de la violencia. "Hay gente de tu edad, y no lo digo por los pañuelos verdes, que son extremistas", comenzó el periodista. "¡No, la violencia no!, pero si nadie dijo que sean violentos", siguió. En ese momento, Kretschmen intentó hablar pero fue violentamente atacada por su colega. "¡Dejame hablar, la p... madre! te voy a tirar con el teléfono celular", espetó.

Frente a esta situación, la periodista le dijo: "¿Se da cuenta que es un violento usted? ¿Se da cuenta que decir eso a una compañera de trabajo es violencia? En serio se lo digo, hablando en serio y con todo el respeto del mundo". "Bueno, ya está, no hablo más, la verdad me parece una estupidez lo que acabas de decir", le contestó molesto Ballesteros.

"Me acabas de decir que me vas a tirar con el celular", señaló Kretschmen y el conductor le respondió acusándola a de coartar su libertad de expresión: "¡Pero no me dejás hablar! ¿Qué es peor? Decime qué es peor, ¿coartar la libertad de expresión a alguien o decirle que te va a tirar con algo?".

La periodista trató de dar su punto de vista respecto a la discusión que estaba teniendo con el conductor, pero éste la volvió a interrumpir: "Para ¡¿Me dejás cerrar?! Bueno, cállese, en serio te estoy hablando porque ya me estoy calentando en serio".

Acto seguido, Ballesteros buscó defenderse asegurando que nunca golpeó a ninguna persona de las que trabaja en la radio. "¿Alguna vez viste que yo le haya levantado la mano a alguno de ustedes?", le consultó a la periodista, quien le contestó que no. "¿Y entonces por qué decis eso al aire, que yo te estoy amenazando con un celular?", insistió.

Y siguió: "Pero para un poco, bajá un cambio. Estás muy arriba". Por último, el conductor radial intentó justificar su actitud y gritos a su compañera diciendo: "Es joda, ¿cómo querés que te hable? Es en joda, ¿cómo te voy a tirar con un celular? ¿alguna vez te tiré con un celular?".

El rechazo una organización feminista

El episodio tardó poco en volverse viral y esto provocó la reacción de los usuarios de las redes sociales y de la organización Periodistas y comunicadoras feministas SF. "Otro acto de machismo, que siempre es agresivo, descalifica y menosprecia a las mujeres, nos hace decir una vez más que estamos hartas de soportar estas situaciones en nuestros espacios laborales. Los intercambios de ideas no avalan, de ninguna forma, la violencia machista", expresaron en su cuenta de Twitter.

El tuit de la organización Periodistas y comunicadoras feministas SF

Las disculpas del conductor

Tras la repercusión que tomó el ataque, Ballesteros le pidió perdón a su compañera. "Le pido disculpas si se sintió ofendida. Fue parte de la discusión. Es mi forma de pensar de la violencia", argumentó. "Quizás no estuve bien, pero qué vamos a hacer. Yo soy muy cerrado en algunas cosas. Jamás intenté ofenderte, y quedate tranqui. Nos pedimos disculpas", concluyó.

JP/fl