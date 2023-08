Tim Cook reconoció que Messi le hizo ganar más suscriptores a Apple TV

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami no solo le está generando grandes ganancias al club y a la Major League Soccer (MLS) sino que también está haciendo despegar la plataforma de streaming del gigante tecnológico Apple.

Gracias a los partidos del Inter Miami, Apple TV+, que compró los derechos televisivos de la MLS, no para de sumar suscriptores, superando incluso las expectativas de la compañía.

“Estamos entusiasmados con nuestra asociación con la MLS y estamos encantados de ver a Messi vestirse con Inter Miami”, dijo Tim Cook, director ejecutivo de Apple, en declaraciones a Business Insider.

"Claramente estamos en los primeros días, pero estamos superando nuestras expectativas en términos de suscriptores, y el hecho de que Messi haya ido a Inter Miami nos ayudó un poco, por lo que estamos muy entusiasmados”, agregó.

La empresa de la manzana mordida no brinda información sobre la cantidad de suscriptores de sus servicios de streaming.

Tim Cook, CEO de Apple.

La empresa se había asociado por 10 años con la principal liga de fútbol de Estados Unidos en febrero, lanzando una suscripción para el “MLS Season Pass” de US$ 13 por mes y US$ 15 para los no suscriptores, es decir, para aquellos que no pagan el costo mensual del servicio que asciende a los US$ 7.

Lionel Messi volvió a poner de moda lo argentino en Miami

El ídolo argentino deslumbró a los estadounidenses desde su llegada al Inter Miami en julio, anotando cinco goles en solo tres partidos.

Pero el éxito también recompensará a Messi: El equipo con sede en Florida le pagará US$ 150 millones durante los próximos dos años. Además, el campeón del mundo tendrá participaciones en las ganancias del propio club por los nuevos socios y la venta de camisetas.

Asimismo, según informó The Athletic, Messi también firmó acuerdos de reparto de ganancias con Apple TV y Adidas.