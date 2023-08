Lionel Messi volvió a poner de moda lo argentino en Miami

En Miami, la camiseta de Lionel Messi se agota tanto como los pasajes de avión y hoteles que se quedan sin lugar cada vez que hay un partido del Inter Miami. Nadie quiere perderse al ídolo argentino haciendo su arte a pesar de la lluvia y el calor de este verano sofocante. Ya no se habla de “soccer" sino de "fútbol" y lo argentino está de moda como nunca.

Nuevos restaurantes, pizzerías y parrillas abren sus puertas y la bandera celeste y blanca flamea por todos lados. Los argentinos tenemos buena fama ahora gracias a la selección nacional que ganó la copa del mundo en Qatar 2022 y hemos invadido lentamente cada rincón de la ciudad resultado de una emigración imparable.

Qué distinto era todo en los años '90 cuando vine por primera vez a trabajar a "Telenoticias" canal de noticias internacional. Miami era un pueblo con mar y palmeras, una ciudad balnearia para jubilados y recién comenzaba a popularizarse por la serie "División Miami", la película "Scarface" o por el asesinato de Gianni Versace. En esa época, la gran mayoría la población era cubana y Celia Cruz y Gloria Stefan eran las estrellas de la música local. Los venezolanos todavía no habían desembarcado masivamente como en los últimos años.

En aquella época South Beach era lo único que había para pasear pero todo cerraba muy temprano, News Café era el restaurante de moda y Coconut Grove comenzaba a ser un lugar de turistas por un nuevo centro comercial que se llamaba Cocowalk. Los únicos sitios argentinos que había para comer eran “A la pasta con Porcel” (propiedad del mítico actor Jorge Porcel) y Prima Pasta, que recién abría sus puertas. Lo argentino no abundaba en esos tiempos y solo había una carnicería donde comprar asado y yerba que se llamaba Graziano ,hoy es una gran cadena de restaurantes.

Alguien me advirtió en ese entonces que se venía un gran futuro para la ciudad y que aprovechara para invertir en ese momento, lamento no haber seguido su consejo. ¡Tenía razón! Brickell recién comenzaba a construirse y Sunny Isles todavía no era una ciudad de rascacielos sino de pequeños moteles. Sólo había pequeños edificios Art Deco y los tradicionales condominios sobre Collins Avenue. Desde entonces Miami no ha parado de crecer a pesar de las crisis económicas o de la pandemia que curiosamente la hizo explotar de nuevos habitantes.

Hoy es una gran ciudad que recibe a miles de familias que se mudan de todo el mundo y a jóvenes emprendedores que vienen a crear startups o a estudiar en sus universidades. Las empresas se instalan en Florida por sus ventajas impositivas y muchos americanos descubrieron que pueden trabajar de manera remota tomando sol en la playa. Pero ¿cuál fue el secreto de su éxito? Antes Miami sólo ofrecía buen clima, mar y mall pero la acertada estrategia fue aumentar la oferta cultural y ahora la deportiva con la llegada de Lionel Messi. Todos los años se realiza el evento de arte más importante del mundo, Art Basel y la mejores marcas de moda más lujosas tiene su propio Design District. El Adrianne Arsch Center ofrece opera, ballet y comedias musicales de Broadway. Nuevos teatros abren sus puertas con programación en inglés y español.

En esta última década , viviendo en esta ciudad y convertida en agente inmobiliaria, he visto el crecimiento imparable del Real Estate, lo que ha traído un aumento de precios nunca visto. Se construye sin parar y eso mueve positivamente la economía. Han tenido que subir las tasas de interés para enfriar un poco el mercado pero no lo han logrado. Edificios lujosos, centros comerciales y hoteles crecen como hongos después de la lluvia.

La demanda de inversión y de viviendas hace que se haya convertido en una de las actividades que genera más puestos de trabajo, negocios y prosperidad.

En Miami hay necesidad de trabajadores y eso también atrae a miles de emigrantes buscando oportunidades. Su ubicación en el mapa hace que sea la puerta de entrada a los Estados Unidos y ahora más que nunca la capital latina por excelencia. La calidad de vida que ofrece es un atractivo para parejas en edad de retirarse pero también para profesionales y ejecutivos que buscan ganar dinero pero a la vez disfrutar la vida.

Miami ofrece todo eso y mucho más. Algunos pronostican que se transformará en una ciudad de millonarios con precios inalcanzables para comprar una propiedad, como ocurre en New York o en Los Angeles. El próximo mundial de futbol en el 2026 terminará de coronarla como la capital de este deporte y eso también traerá millones de visitantes de todo el planeta. Hoy la vida en Miami es color de rosa por el Inter pero también verde por ser el símbolo del dinero, que se mueve por acertadas decisiones políticas que han sabido fomentar las inversiones y el turismo como nunca.