Diego Brancatelli reconoció su fallida apuesta económica: “Puse un supermercado y nos va mal”

Diego Brancatelli reveló que su inversión comercial realizada durante la pandemia, la apertura de un supermercado, no tuvo los resultados esperados. Inclusive señaló que actualmente no está recaudando dinero y se vio obligado a reducir la cantidad de trabajadores.

“Puse un supermercado en pandemia para darle trabajo a la gente y nos va mal”, reconoció el periodista en LAM por América, donde fue invitado para analizar la actualidad del país.

Asimismo, Brancatelli admitió que la difícil situación económica que atraviesa el país empujó al comercio a no cumplir con las expectativas iniciales y que en menos de dos años tuvo que reducir la cantidad de empleados de 10 a 5.

“Sigue abierto, pero hoy realmente estamos cambiando la plata o sostenemos el comercio para dar laburo. Ahora, con todo lo que laburo, no tengo necesidad de hacerme tanta mala sangre, lo que queda a fin de mes no vale la pena”, agregó el panelista de Intratables.

Más allá de la inestabilidad económica, el periodista se responsabilizó en parte por el fracaso y señaló que no eligió bien la ubicación del comercio: “Estamos en una zona de Caseros donde tal vez nos equivocamos en el rubro, tenemos dos supermercados a la vuelta que son de las grandes cadenas. Ellos tienen otros beneficios de promociones, los precios y los volúmenes que compran son otros”.

“La ubicación tampoco es la mejor porque tenemos una escalera que hay que bajarlas con peso, es un entrepiso. Son un montón de factores”, añadió.

Yanina Latorre decidió subir el tono de la conversación y le dijo que “debía abrirse una ONG si quería ayudar a la gente en vez de un supermercado”, a lo que el periodista respondió: “Tenés un problema de interpretación. Puse el supermercado para ganar guita y con lo que estoy ganando no recaudo, solo mantengo a los empleados”.

Al profundizar en la situación actual del país, el periodista señaló que ésta es consecuencia, en primer lugar, de la gestión de Mauricio Macri y además, de las secuelas de la pandemia. Aunque agregó que Alberto Fernández no está sabiendo solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos y que no ve bien al peronismo.

“Fallo Macri y encima venimos de dos años de pandemia, ustedes piensen que cuando había un anuncio de un paro por 24 horas se decía ‘hoy Argentina perdió 8 mil millones de pesos’, imagínense un paro por seis meses. Bien o mal manejado, eso en un país es devastador”, explicó.

En cuanto a las próximas elecciones del 2023, Diego Brancatelli, que es reconocido como afín al Frente de Todos, expresó: “Alberto Fernández creo que no va a reelegir. A mí me gustaría que sea Cristina Kirchnner porque es la única que nos puede sacar de esto, y después hay muy buenos candidatos. No me disgustaría Sergio Massa, Ricardo Quintela, Capitanich”.

“Siento que si el oficialismo se pone a pensar en el futuro de la gente, y si dejan de pelearse y se terminan uniendo… pero sino, viene lo más oscuro, el macrismo, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich o hasta un Milei”.