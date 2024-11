El diario La Vanguardia se suma a The Guardian y anuncia su salida de X: las razones

La red social X, antes conocida como Twitter, comenzó a registrar una tendencia paulatina de medios de comunicación que eligen alejarse de ella y dejar de publicar noticias en la plataforma, propiedad del multimillonario Elon Musk. Entre otros motivos, destacan que promueve las noticias falsas, las "teorías de conspiración" y el "racismo".

Luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos -que tendrá al también CEO de Tesla al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental-, el diario británico The Guardian y el periódico barcelonés La Vanguardia comunicaron que abandonan X, una decisión que analizaban hace tiempo. Previamente, los medios estadounidenses NPR (National Public Radio) y PBS (Public Broadcasting Service) ya habían hecho lo mismo.

Elon Musk inició una guerra personal: X contra la prensa mundial

En el caso del diario inglés, en su cuenta de X aparece una leyenda en su biografía (debajo del nombre) que dice "esta cuenta ha sido archivada" junto con un enlace que invita a sus lectores a su página web. Allí se observa la publicación del último comunicado, donde se explican los motivos del alejamiento de esa red social.

"Creemos que los beneficios de nuestra presencia en X ahora son superados por los inconvenientes y que los recursos podrían utilizarse mejor para promover nuestro periodismo en otros lugares", menciona el escrito de The Guardian. Además, añade: “X es un medio tóxico y su propietario, Elon Musk, ha podido utilizar su influencia para moldear el discurso político”.

En ese sentido, el periódico fundado en 1821 -que en esa plataforma tiene más de 11 millones de seguidores- dijo que las elecciones en Estados Unidos sirvieron para confirmar ese punto y manifestó su preocupación por "contenidos que incluyen teorías de conspiración de extrema derecha y racismo".

Además, afirmaron que su modelo de negocios "no depende de contenido viral adaptado a los caprichos de los algoritmos de los gigantes de las redes sociales". En tanto, sostuvieron la que las noticias falsas en las redes sociales fomentan la intolerancia, al igual que los equipos de abogados de personas influyentes para frenar "investigaciones incómodas".

Poco después, La Vanguardia se expresó en el mismo sentido, indicando en un último posteo que "deja de publicar tuits de forma directa en la red social X, convertida en una red de desinformación desde la llegada de Musk", quien la compró en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares.

"Esta red social se ha convertido en una plataforma en la que encuentran una caja de resonancia, las teorías de la conspiración y la desinformación, unas ideas que tienen en lo que una vez fue Twitter una vía para multiplicar su alcance que no tendrían si tuviera una moderación efectiva y razonable", señaló el diario oriundo de Cataluña.

Asimismo, denunciaron que los contenidos virales de esa plataforma son "las ideas que atentan contra los derechos humanos, como el odio a las minorías étnicas, la misoginia y el racismo" y captan más tiempo de los usuarios para "ganar más dinero de las inserciones publicitarias".

Los comunicados de ambos medios recordaron otros abandonos como el de la NPR, organización de medios de comunicación estadounidense sin ánimo de lucro, y la PBS, televisión pública de Estados Unidos, luego de que la red de Musk las etiquetara como “medios de comunicación afiliados al Estado”.

También se reportaron las salidas de X de la cuenta del Festival de Cine de Berlín, y otras instituciones como el cuerpo de Policía del Norte de Gales, que dijo que estar en esa plataforma "no era coherente con sus valores éticos", y el hospital ortopédico Royal National, que argumentó un “aumento del volumen de discursos de odio y comentarios abusivos”.

Los "abandonos voluntarios" se dan en medio de una cruzada de Musk en contra de los medios de comunicación tradicionales. "You are the media now” (Ustedes son los medios ahora), fue la consigna que le dio a sus seguidores en el universo de X, luego de compartir una imagen que tenía una lápida que decía “Mainstream media is dead” (Los medios tradicionales están muertos).

