Doctor del Conicet que asesora a Insfrán comparó Formosa con "las medidas exitosas de Nueva Zelanda"

El doctor en ingeniería Rodrigo Castro, investigador del CONICET y asesor del gobierno formoseño de Gildo Insfrán en lo que respecta a las medidas sanitarias para contrarrestar la pandemia del coronavirus, comparó las muertes de dicha provincia y la eficacia de las iniciativas con las de "Australia y Nueva Zelanda", en medio de las graves denuncias por presunta violación de derechos humanos que la oposición realizó a la gestión de Formosa.

El también docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, aseguró en una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que "Formosa tuvo una lectura de la necesidad de aplicar medidas y hacerlas cumplir con éxitos. En cantidad de muertes, está a niveles de Nueva Zelanda y Australia".

Castro forma parte de un grupo de tres investigadores especializados que trabajan en el desarrollo de una herramienta de modelado y simulación aplicada para hacer proyecciones de escenarios de evoluciones posibles de la pandemia.

Para Castro "Formosa en realidad tuvo una buena lectura de la necesidad de aplicar y de hacer cumplir las medidas. Porque aplicar medidas, proponer medidas y después no establecer ningún control para que se cumplan, es peor que no aplicarlas. Entonces, Formosa tuvo a mi criterio una actitud de hacer cumplir las medidas con un éxito en términos de cantidad de muerte, digamos a niveles de Australia y Nueva Zelanda. Es decir, un éxito sanitario incontrastable".

Ante la consulta por las denuncias sobre los centros de Covid, el ingeniero detalló que "nosotros hemos sido contactados por funcionarios de salud de Formosa, como muchos otros gobiernos de jurisdicciones del país para contarle ideas y proyecciones alternativas desde el punto de vista de la simulación computacional, que es lo que hacemos. Y estas líneas fueron consideradas y puesta en una mesa. Creo que hemos sido consultados y la parte científica no ha sido ignorada".

Como resultado de su modelo de proyecciones los investigadores desarrollaron un documento con recomendaciones de medidas para "demoler la curva de contagios", algo en lo que enfatizó su importancia y diferenció del término de "aplastar" o "amesetar" la curva en números altos. Los investigadores fundamentaron sus recomendaciones en análisis interdisciplinarios que combinan conocimientos provenientes de las diferentes ramas de la ciencia y de la experiencia adquirida en la interacción con sectores políticos, académicos, de prensa, sindicales y de Derechos Humanos.

El investigador también aclaró que el caso de Formosa “no se puede replicar en todo el país por las distintas realidades socio económicas que tiene nuestro país”. Explicó que “yo no creo esto de copiar y pegar. El "modelo Formosa" para mí fue exitoso en Formosa, para la realidad de Formosa”.

La propuesta desarrollada por el equipo de Castro, Feierstein y Kofman tiene su base en el concepto de "no reaccionar viendo como viene la curva, porque esa es una foto fija no actualizada de la realidad". Según detalló Castro "para reducir, para aplastar la cura, para demolerla, que no fue el caso de Formosa que nunca tuvo que demoler nada porque impidió de movida que suba, no hace falta impactar con cierres durísimos para la sociedad que anula la actividad de una ciudad. Se puede hacer un diseño mucho más selectivo. Nosotros le llamamos ASPIE, por Aislamientos Selectivos Planificados e Intermitente".

