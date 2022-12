Doña Celeste, la madre de Pelé tiene 100 años y no sabe que su hijo murió

Edson Arantes do Nascimiento, falleció dos días atrás a sus 82 años tras batallar contra el cáncer. El astro no sólo logró la fama mundial gracias a su inmenso talento además fue uno de los pocos casos de personas que a sus 80 tienen la suerte de contar con su madre viva. Ella, doña Celeste, tiene 100 años y desconoce que su hijo falleció.

La hermana de Pelé, Maria Lúcia do Nascimento, explicó que Celeste no tiene lucidez como para comprender lo que sucede.

“No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. Ella abre los ojos y yo le digo: ‘Oremos por a él’. Pero no está consciente”, explicó a ESPN Brasil.

Maria Lúcia estuvo con Pelé hasta el último momento: “Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto me apenó mucho el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en la mano de Dios”.

El hombre que se convirtió en un rey

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé dejó una huella imborrable en la historia del fúbtol mundial. Quien más tarde se convirtió en “O rei”, nació el 23 de octubre de 1940 en un hogar pobre de la ciudad de Tres Coraçoes, en el estado de Minas Gerais (sureste).

De niño fue a vivir con sus padres en Bauru (interior de Sao Paulo) y vendió cacahuetes en las calles, según AFP.

A cuánto asciende la millonaria fortuna que deja Pelé

Comenzó a jugar fútbol cuando era un infante y a los 16 años firmó contrató profesional con Santos, donde consolidó su carrera, hasta su pase al Cosmos por US$ 7 millones de dólares, un récord en la época.

La trayectoria de Pelé estuvo conformada por muchos números que han marcado récords que no han sido superados desde su retiro en 1977. AFP realizó un resumen de los récords y principales hitos de Pelé.

Los récords de Pelé:

Único futbolista tricampeón del mundo

Ganador más joven de una Copa del Mundo y goleador más joven en una final mundialista (con 17 años en Suecia-1958)

y goleador más joven en una final mundialista (con 17 años en Suecia-1958) 1.281 goles en 1.363 partidos, récord mundial que incluye los partidos amistosos y que está homologado por la FIFA, aunque cuestionado por incluir juegos no oficiales

récord mundial que incluye los partidos amistosos y que está homologado por la FIFA, aunque cuestionado por incluir juegos no oficiales Máximo goleador de la historia de la selección brasileña (77 goles) con Neymar (el delantero del PSG lo alcanzó en Qatar 2022)

de la historia de la selección brasileña (77 goles) con Neymar (el delantero del PSG lo alcanzó en Qatar 2022) 58 goles en el Campeonato del estado de Sao Paulo en la temporada 1958

en el Campeonato del estado de Sao Paulo en la temporada 1958 Autor seis veces de cinco goles en un partido , treinta veces cuatro goles en un partido, 92 tripletas en su carrera y una vez 8 goles en un partido

, treinta veces cuatro goles en un partido, 92 tripletas en su carrera y una vez 8 goles en un partido Gol 1.000 anotado el 19/11/1969 en el Maracaná (Santos-Vasco de Gama), a los 78 minutos de penal. El partido se interrumpió, Pelé dio una vuelta olímpica y volvió al campo con una camiseta con el número 1.000.

Copas del Mundo con la Selección Brasil

Suecia 1958

Chile 1962

México 1970

MCP