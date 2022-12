Pelé, el legado de 'o Rei' del fútbol: el jugador que más joven y más veces ganó el Mundial

"Nací para el fútbol como Beethoven nació para la música y Miguel Ángel nació para pintar", fue una de las frases con la que Pelé afirmó para lo que estaba destinada su vida. Este miércoles 29 de diciembre , se conoció la muerte de Edson Arantes do Nascimento - tal era su verdadero nombre - el astro tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil (1958, 1962 y 1970) y considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

En el último tiempo, la salud de "O Rei" se vio deteriorada ya que hacía meses que luchaba contra un cáncer de colon que le habían detectado en 2021. La leyenda deportiva de 82 años estaba internado en el hospital de San Pablo Albert Einstein, luego de que se le diagnosticara una insuficiencia cardíaca descompensada“.

¡Traigan ese trofeo para casa!": el mensaje de Pelé para la selección de Brasil

Desde muy joven, Pelé mostró habilidades para el fútbol y siempre agradeció a sus padres por el apoyo que le brindaron. "Mi padre solía decirme: tú naciste para jugar al fútbol. Tienes un don para eso. Pero si no te preparas, si no entrenas mucho, entonces serás igual que el resto", dijo una vez en una entrevista para la FIFA.

Con Brasil, ganó las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970.

Sus primeros años

Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en la localidad de Tres Corazones. Hijo de María Celeste Arantes y João Ramos do Nascimento (mejor conocido como Dondinho), que fue un futbolista que militó en el Atlético Mineiro hasta que una lesión lo apartó de la vida deportiva.

Su llegada al Santos, donde tuvo su debut en primera, se dio gracias a que el jugador Waldemar de Brito, que también integró el seleccionado brasileño, convenció a su madre para que lo dejara viajar a San Pablo para dedicar su vida al fútbol.

Debutó como profesional con el Santos en 1956, en el que militó hasta principios de los '70.

"O Rei" formó parte de las categorías inferiores del Peixe antes de ser llamado para el primer equipo, donde debutó con un gol ante el Cubatão. Con el equipo de San Pablo, en el que jugó casi toda su carrera, ganó 10 campeonatos Paulistas, 6 "Serie A" brasileñas, 2 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales, entre otros títulos.

Pese a ser muy joven, comenzó a labrar su camino hacia la Selección de Brasil y el mundial de Suecia en 1958.

Su primer mundial

En ese entonces, su llamado a la selección causó revuelo porque, según los historiadores deportivos, Luizinho, figura del Corinthians, debería haber ocupado su lugar por su nivel. Esta situación no lo afectó y su participación ayudó a su país a ganar el primero de cinco mundiales.

Fue nombrado Ciudadano del Mundo por la ONU en 1977.

Pelé marcó en la victoria sobre Gales en los cuartos de final. Después, hizo tres goles en el triunfo 5-2 ante Francia en semifinales y nuevamente su nombre estaría en el marcador en el 5-2 ante Suecia en la final.

En ese torneo, se distinguió por ser el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo. Al levantar el trofeo, tenía 17 años y 249 días, un hito que hasta hoy en día sigue vigente en la historia del fútbol.

Un 1962 agridulce y un 1970 consagratorio

Ya consolidado como jugador, a los 21 años Pelé se preparaba para su segunda Copa del Mundo, Chile 1962. Brasil llegaba como favorito, contaba con Aymore Moreira como nuevo director técnico, pero por el exceso de partidos jugados a Pelé se le diagnosticó un esguince inguinal.

Si bien era predominantemente un delantero, tenía facilidad como armador de juego.

El primer partido fue contra México, donde los brasileños ganaron con goles de Zagallo y Pelé. En el segundo partido ante Checoslovaquia (actual República Checa), su ingle no daba más y cayó fulminado del dolor. Debió permanecer en el campo de juego porque no había sustituciones, pero después no volvió a jugar más partidos en ese torneo. Finalmente la canarinha se haría con su segundo Mundial.

Pero poco después se consagró campeón de la Copa Libertadores con el Santos. El futbolista brasileño más grande la historia se recuperó para disputar el último partido ante el Peñarol de Uruguay.

Recibió varios premios individuales y de equipo por sus logros dentro del campo de juego.

En 1970, con el Mundial que se jugó en México, llegó la consagración absoluta. Siendo uno de los más experimentados, Pelé guió a la selección al tercer título y dejó imágenes que siguen marcando un momento único en la historia de este deporte. En aquella edición, marcó 4 goles.

En total, hizo 3 goles en finales de Mundiales (2 en 1958 y 1 en México 1970).

Su retiro y la "polémica de los 1.000 goles"

Tras el mundial de 1970, el jugador comenzó a pensar y armar su camino hacia el retiro. Primero lo hizo de la selección brasileña con un partido amistoso ante la extinta Yugoslavia, 18 de julio de 1971, en un acontecimiento donde recibió la ovación de miles de personas.

En 1974 finalizó su contrato con el Santos. En agenda, tenía propuestas de clubes como Juventus y Real Madrid pero sabía que eso era regresar a su vida anterior. En ese entonces tomó la decisión de ir a liga de Estados Unidos, una competencia que estaba lejos de la idea que se tiene actualmente sobre ella. Fichó para el Cosmos de Nueva York, donde conquistó una Liga Norteamericana de Fútbol y un Campeonato de la Conferencia Atlántica.

En 1977 se dio su adiós definitivo: un amistoso entre el Santos y el Cosmos, los dos clubes en los que jugó durante su carrera, fue el marco perfecto. Pelé jugó un tiempo con la camiseta de cada uno, cerrando con un total de 1.367 partidos y 1.283 goles anotados.

Pelé junto a Diego Maradona.

Sin embargo, estos números fueron revisados por la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), organización internacional fundada para recolectar estadísticas de fútbol. En ese sentido, determinó que Pelé marcó 757 goles en partidos oficiales y 526 en amistosos.

Esta controversia nunca puso en duda la grandeza de Pelé y acorde a lo manifestado por Odir Cunha, historiador del Santos, esos partidos amistosos "Europa vivía un renacimiento después de la Segunda Guerra Mundial y se quería ver a los mejores jugadores en acción, entre ellos Pelé" para muchos fueron considerados "más que simples amistosos".