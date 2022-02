Droga envenenada: el dramático relato de los familiares y sus hipótesis del "veneno de rata"

Familiares y vecinos de los afectados por la cocaína envenenada que ya derivó en el fallecimiento de numerosas personas relataron cómo fueron los casos y qué consecuencias les trajo el consumo de la droga.

"Mi hijo está muy mal, estamos esperando. Está en terapia intensiva, con respirador y no me permiten verlo. Está estable, pero no hay otra cosa que esperar", señaló una mujer llamada Beatríz, madre de un hombre internado, en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

Y detalló: "Lo encontré en la cocina, fui a apagar la luz y estaba tirado en el piso, no podía hablar. Fue terrible, llamaba a la ambulancia y tardó media hora, pero hay que entender porque no dan abasto con todos los jóvenes internados".

Droga envenenada: ante la gravedad del caso, decretaron la Alerta Epidemiológica provincial

"Mi hijo tiene 41 años e ingresó con un paro. Acá sirve que cambien las leyes, que en vez de haber tantas cárceles hagan más centros de rehabilitación para la gente. Nadie está exento de nada, cambiemos la mentalidad para tener una juventud sana", añadió.

Además, continuó: "Lo único que pude ver fue una bolsita y un papel grande, no sé cuánto consumió. Los demás son chicos del barrio, a dos cuadras de mi casa había una chica fallecida y otro chico que lo trajeron acá".

Los familiares de los afectados por la cocaína envenenada. FOTO: Télam

Marcela, madre de otro joven que consumió la droga adulterada, habló con Crónica y contó el caso de su hijo: "Terminó internado e intubado igual que un amigo de él. Estuvieron dos días en coma, los vecinos lo encontraron tirado en la calle".

A su vez, relató: "Estaba todo doblado, todo morado, por suerte se portó muy bien la gente de la ambulancia. Atrás de ellos entraron doce más, no tengo ni idea de qué fue lo que consumió, siempre compraba en el mismo lugar"."

Desde la una de la mañana estoy esperando, él tiene 50 años. Llamó a mi mamá y ella me llamó a mí, estaba tirado en la cama y no se podía mover, convulsionó y no le respondió más el cuerpo", relató un joven, familiar de otra de las víctimas internadas en el Hospital Bocalandro.

Patricia Bullrich culpó al Gobierno por la droga envenenada: "Convierte al país en un coto de caza"

Familiar de uno de los internados dijo que la droga tenía "veneno de rata"

Otro de los familiares de los afectados por el hecho que conmocionan a la zona oeste del conurbano bonaerense, dijo que la droga tenía "veneno de rata" y que todas las víctimas compraron "en el mismo lado", en referencia a la Puerta 8 de Tres de Febrero.

"Recién nos dieron el parte médico y está grave", dijo María, cuñada del paciente intoxicado Leonard Guevara, de 39 años, quien esta tarde permanecía alojado en el Hospital San Bernardino de Hurlingham.

"Consumieron droga con veneno de rata, que compraron en Puerta 8", señaló la mujer, que recordó que su hijo y un amigo, de nombre Dino, fueron a comprar después de ver el partido de la Selección Argentina de fútbol ante su par de Colombia.

El dolor de los familiares de los afectados por la cocaína envenenada. FOTO: Télam

"Cuando volvieron se descompuso el amigo, lo trajeron (al hospital) y enseguida falleció", relató la mujer. Según María, ella pudo hablar con familiares de otras víctimas y contó que un chico tenía esta tarde "a su novia muerta en la casa" por esta misma causa.

"Todos fueron a comprar al mismo lado", afirmó María, quien hizo hincapié en que "el parte oficial dice `veneno de rata`". "Queremos justicia", dijo la mujer, que se excusó de detallar quién le proporcionó ese parte.

Por su parte, un familiar de otro paciente que está internado en el Hospital Papa Francisco de Hurlingham dijo a Télam que "lo encontraron desmayado en la casa" y ante esa situación lo llevaron al centro asistencial.

"Nos dijeron que ya habían reconocido la sustancia con que habían mezclado la droga e iban a empezar el tratamiento, pero no nos dijeron qué sustancia era", indicó.

La droga encontrada en los allanamientos en Puerta 8.

El titular de la Asociación Antidrogas dijo que en ocasiones, la cocaína se estira con "veneno en polvo para ratas"

El presidente de la Asociación Antidrogas de la Argentina, Claudio Izaguirre, aseguró que la cocaína se estira con distintas sustancias "al punto de comercializarse en un 15 por ciento de pureza" en el país y alertó que en ciertos casos se adultera con "veneno en polvo para ratas".

"Lo que más se ha venido usando en los últimos tiempos es el manitol, que es un elemento inocuo que permite estirar la cocaína sin ningún inconveniente para las personas que consumen", agregó el especialista.

Cocaína envenenada: Berni pidió a quienes "compraron droga en las últimas 24 horas" que la descarten

Asimismo, comentó: "Lo que se ve normalmente en este tipo de hechos es el estiramiento con veneno en polvo para ratas, que produce la muerte de la persona que la consume. Los que hacen este tipo de cosas son gente sin escrúpulos. Tenemos que entender a estos tipos como delincuentes, en todos los aspectos. Les importa un rábano si la persona queda deteriorada".

"Hay mucho ACV en jóvenes que es producto del consumo de cocaína adulterada. Hablamos de personas de 25 o 30 años, a las cuales les explotan las venas en el cerebro. Lo peor es que estos "problemas físicos" no son contabilizados por los hospitales como consecuencia del consumo de cocaína", enfatizó.

Detuvieron a 10 sospechosos en los allanamientos.

El fiscal afirmó que la droga fue adulterada "intencionalmente"

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, sostuvo que la cocaína que produjo la muerte de al menos 17 personas fue adulterada "intencionalmente" porque "no parece ser un error en el procesamiento del material".

"Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están", remarcó quien lleva la investigación del caso.

Lapargo aclaró que todavía se desconoce con qué sustancia fue modificada la droga porque faltan los resultados de la "pericia toxicológica".

