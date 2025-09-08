Edición especial de PERFIL por las legislativas bonarenses 2025

La provincia de Buenos Aires celebró este domingo 7 de septiembre sus primeras elecciones legislativas desdobladas de las nacionales y el resultado fue histórico. La coalición Fuerza Patria encabezada por el actual gobernador Axel Kicillof se impuso de forma contundente sobre el oficialismo nacional: la oposición aplastó con el 47,18% de los votos a La Libertad Avanza, que se llevó un 33,78%.

La edición especial de PERFIL sobre las elecciones legislativas bonaerenses analiza en profundidad los resultados, cubre todos los ángulos posibles del fenómeno electoral e incluye la pluma de autores como Gustavo González, Jaime Durán Barba, Ceferino Reato, Carlos Burgueño, Facundo Nejamkis, Pablo Avelluto, Alejandro Katz, Carlos de Angelis, Mariano Fernández, Patricia Nigro, Martín Rapetti, Walter Curia y Pablo Helman. Jorge Fontevecchia, CEO de la editorial, escribió "Hacia el síndrome del 3er año", un estudio comparativo que revela la serie de desafíos que tendrá que soportar el presidente en medio de resultados sombríos para su ejercicio del poder.

Además, cómo llegó el peronismo al resultado favorable en las legislativas desdobladas, con marcadas tensiones internas; cómo fueron los últimos movimientos de Javier Milei, envuelto en múltiples escándalos políticos y económicos; el festejo agridulce de Cristina Kirchner desde la prisión domiciliaria, mientras Axel Kicillof le gana la pulseada de cara al 2027; las fuerzas sobrevivientes a la ultrapolarización, y el contexto internacional de coyuntura y los movimientos de la derecha global son algunos de los ejes que se examinan en esta edición histórica de PERFIL, ya disponible online.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Descargá la edición especial de PERFIL sobre las legislativas bonaerenses 2025