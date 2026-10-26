El Club Político Argentino repudió las amenazas de Milei contra periodistas

El Club Político Argentino repudió los dichos del presidente Javier Milei contra los periodistas y advirtió que "la historia argentina es pródiga en episodios en los que la violencia verbal ha precedido a la violencia física".

El comunicado, titulado “La democracia no necesita hogueras” y fechado el 26 de octubre de 2026, surgió luego de que el mandatario argentino calificara de “hijos de puta que se tienen que quemar en la hoguera” a quienes lo cuestionaron por el caso $LIBRA durante un evento de la Fundación Faro, el viernes pasado. Los destinatarios eran Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio.

En el texto, el Club Político Argentino sostuvo que, si bien el maltrato presidencial hacia la prensa “no resulta una novedad”, las expresiones del mandatario no pueden ser consideradas simplemente otro exabrupto. “No podemos quedar impasibles como si fueran tan solo un nuevo exabrupto como al que nos tiene acostumbrados el presidente. Tales expresiones son peligrosas por numerosas razones”, advirtió.

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"La historia argentina es pródiga en episodios en los que la violencia verbal ha precedido a la violencia física. La sana convivencia democrática resulta imposible cuando se satanizan el disenso y la crítica", enumeró.

"A su vez, la libertad de prensa es un componente fundamental de la democracia. Ciertamente, el ataque a medios y periodistas es una práctica que lamentablemente no ha sido exclusiva de esta gestión, sino que, salvo honrosas excepciones, ha sido una constante a lo largo de este siglo. No hay razón que justifique naturalizar este tipo de discursos", planteó la organización.

"Si como sostiene el presidente, hubiera quienes incurren en prácticas corruptas en el ejercicio del periodismo, la solución no radica en las hogueras, sino en las instituciones republicanas en las que justamente el Jefe de Estado dice tener plena confianza", afirmó la entidad.

Por último, reclamó el fin de los ataques contra la prensa y advirtió sobre sus consecuencias para la figura presidencial y el sistema democrático. “Reclamamos el cese de los ataques al periodismo y a la prensa, así como la utilización de discursos que amén de dañar la investidura presidencial, conspiran contra la convivencia pacífica y deterioran la calidad de la democracia”, concluyó el comunicado.

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